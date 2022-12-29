Hem gasp ettiler hem de otomobilin bagajında taşıdılar

Adana'da 49 yaşındaki Selahattin K., Ali A. (19) tarafından telefonla aranarak "Kız arkadaşlarımız var, beraber eğlenelim" diye davet edildi. Teklifi kabul eden Selahattin K., Ali A., arkadaşı Tayfun B.'yi (19) ve yaşları küçük 2 kızı otomobiliyle aldı. Beraber Karataş'a gidip alkol alan grup arasındaki Selahattin K. ile 15 yaşındaki kız çocuğu E.C., yakınlaştı. Bunun üzerine Ali A. ve Tayfun B., "Kız arkadaşımızı taciz ettin" diye bahane uydurarak Selahattin K.'yı darp ettikten sonra cep telefonunu alıp internet bankacılığı üzerinden hesaplarına 10 bin TL para gönderdi. Gaspçılar, Selahattin K.'yı otomobilin bagajına koyarak 55 kilometre yol gitti. Çevirmeye giren şüpheliler polisin bagajda ses duyması üzerine yakayı ele verdi. Zanlılardan Ali A., "Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık" diye kendisini savundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali A. ve Tayfun B. tutuklandı, E.C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Araçta bulunan diğer kız çocuğu ifadesi alındıktan sonra salıverildi.