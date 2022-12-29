Hem gasp ettiler hem de otomobilin bagajında taşıdılar

Adana'da 49 yaşındaki Selahattin K., Ali A. (19) tarafından telefonla aranarak "Kız arkadaşlarımız var, beraber eğlenelim" diye davet edildi. Teklifi kabul eden Selahattin K., Ali A., arkadaşı Tayfun B.'yi (19) ve yaşları küçük 2 kızı otomobiliyle aldı. Beraber Karataş'a gidip alkol alan grup arasındaki Selahattin K. ile 15 yaşındaki kız çocuğu E.C., yakınlaştı. Bunun üzerine Ali A. ve Tayfun B., "Kız arkadaşımızı taciz ettin" diye bahane uydurarak Selahattin K.'yı darp ettikten sonra cep telefonunu alıp internet bankacılığı üzerinden hesaplarına 10 bin TL para gönderdi. Gaspçılar, Selahattin K.'yı otomobilin bagajına koyarak 55 kilometre yol gitti. Çevirmeye giren şüpheliler polisin bagajda ses duyması üzerine yakayı ele verdi. Zanlılardan Ali A., "Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık" diye kendisini savundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali A. ve Tayfun B. tutuklandı, E.C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Araçta bulunan diğer kız çocuğu ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
KIZLARLA KANDIRDILAR
Olay, 27 Aralık akşamı Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali A., babasının arkadaşı Selahattin K.'yi telefonla arayıp, "Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim" dedi. Teklifi kabul eden Selahattin K., otomobiliyle Ali A., arkadaşı Tayfun B., yanlarındaki 2 kızı alarak deniz kenarına gitti. Bir süre içki içen Selahattin K. ile kızlardan E.C. yakınlaştı. Bunun üzerine Ali A. ile Tayfun B., "Kız, arkadaşımıza sarkıntılık yaptın. Onu taciz ettin" bahanesiyle Selahattin K.'yi darp etmeye başladı.
İNTERNET BANKACILIĞINDAN 10 BİN TL
Zanlılar, zorla cep telefonu aldıkları Selahattin K.'nin banka hesabından, kendi hesaplarına 10 bin TL aktardı. Gaspçılar, kaçmaya başlayan Selahattin K.'yi yakalayıp, zorla otomobilinin bagajına bindirerek kilitledikten sonra kent merkezine doğru hareket etti. Şüpheliler, 55 kilometre boyunca Selahattin K.'yı bagajda taşıyarak merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'ne geldi. Asayiş uygulaması yapan yunus ekipleri, zanlıların kullandığı otomobili durdurdu.
BAGAJDAN SES GELİNCE…
Zanlıların şüpheli tavırları ve bagajdan gelen sesler üzerine araçta arama yapan polis, bagajı açtıklarında Selahattin K. ile karşılaştı. Selahattin K.'nin darp edildiğini gören ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. İfadesine başvurulan Selahattin K., "Telefonla arayıp, içki içmek istediklerini söylediler. Buluştuktan bir süre sonra da beni dövüp, hesabımdan para aldılar. Beni de bagaja koydular" dedi.
"BAGAJA KENDİ BİNMEK İSTEDİ!"
Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerden Ali A.'nın 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'cinsel istismar' suçlarından Tayfun B.'nin 'hırsızlık' ve 'yaralama' suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Ali A. ifadesinde, "Bir süre içtikten sonra dönmeye karar verdik. Selahattin koltuğa oturmayacağını, bagajda gitmek istediğini söyledi. Biz de bindirip, yola çıktık" diyerek kendisini savundu. İfadesine başvurulan E.C. ise şüphelilerin, Selahattin K. ile yakınlaşmasını istediklerini, parasını alacaklarını söylediğini iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali A. ile Tayfun B., 'yağma', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ali A. ve Tayfun B. tutuklandı, E.C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.