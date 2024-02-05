Hem güvenli hem de hızlı: Asırlık okullar

"ASRINfelaketinde en az zarar gören yapılar okullar oldu. Ancak yine de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11 ildeki eğitim kurumlarını adeta asırlar boyunca yıkılmayacak şekilde yeniden inşa etti. Yeni yapılacak binalar ise tamamen çelikten inşa edilecek. Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Depremden 12 bin 119 derslik etkilendi ve orta ya da ağır hasarlı olarak kayıtlara girdi. 11 ilde deprem sonrası onarım ihtiyacı oluşan eğitim yapılarının tamamının bakım-onarım çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda yaklaşık 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.Öte yandan bölgede yeni okul yapım çalışmaları da devam ediyor. Deprem sonrası kullanılamaz hale gelen 12 bin 119 dersliğin yaklaşık 2 katı inşa ediliyor. 11 ilde proje bedeli 62.6 milyar lira olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefleniyor. Böylece, tüm çalışmalar tamamlandığında 6 Şubat öncesinde deprem bölgesinde bulunan 119 bin 200 derslik sayısı, yaklaşık yüzde 8.3'lük artışla 129 bin 127'ye çıkmış olacak.Yaklaşık 2 bin 61 derslik ihtiyacı ise çelik yapı olarak planlandı. Konuyla ilgili detaylı bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu hem daha hızlı hem de deprem açısından daha güvenli. Diğer betonarme binalar ise zemin ve bir kat olmak üzere yüksek olmayacak şekilde yapılacak. Burada da emlak konut ve TOKİ ile iş birliğimiz olacak. Çünkü rezerv alanlara göre yerleşim yerleri nereye taşınacaksa okullar da o bölgelere yapılacak'' bilgisini vermişti.