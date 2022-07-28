Hem pedal çeviriyorlar hem de Kayseri’yi dünyaya tanıtıyorlar

Kayseri'de 23 Temmuz'da başlayan ve 25 Eylül'de sona ermesi planlanan Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Türkiye'nin ve dünyanın sayılı tesisleri ile dikkatleri üzerine çeken Erciyes, bir kez daha uluslararası yol ve dağ bisikleti müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Son iki yıl içerisinde merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes'te 2022 yılında da birçok yol ve dağ bisiklet yarışları gerçekleştiriliyor.

BİN SPORCU YARIŞIYOR

23 Temmuz'da Grand Prix Erciyes etabıyla başlayan yarışlar, 24 Temmuz'da startı verilen Grand Prix Kayseri etabı ile devam etti. 25 Eylül'de sona ermesi planlanan Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, yaklaşık 20 ülkeden bin sporcunun mücadelesine sahne oluyor. Usta bisikletçiler toplam bin kilometre uzunluğundaki parkurda pedal çevirecek.

20 ÜLKEDEN GELEN SPORCULARIN KIYASIYA MÜCADELESİ

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları'na Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından bisiklet takımları katıldı. Sporcular yarışların ilk gününde 141 kilometre uzunluğundaki Grand Prix Erciyes etabında kıyasıya mücadele etti. Yarışların ikinci gününde ise sporcular, Grand Prix Kayseri etabında Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı bitiş noktasında son bulan 131 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

SPORCULAR KAYSERİ'Yİ DÜNYAYA TANITIYOR

7 yol bisikleti ve 4 dağ bisikleti olmak üzere düzenlenecek 11 uluslararası bisiklet yarışları, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi'den Tomarza'ya, Yahyalı'dan Bünyan'a, Yeşilhisar'dan Erciyes'e ve Soğanlı Vadisi'nden Kapadokya'ya kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşecek. Dağ bisikleti yarışları ise 2 bin 200 metrede Erciyes Bike Park parkurlarında yapılacak.