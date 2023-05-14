Hem şirket hem pilot kusurlu

İşadamı Halil İbrahim Ünver'in yaklaşık 5 yıl önce Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken denize çakılması sonucu hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin davaya çarpıcı bir bilirkişi raporuna SABAH ulaştı.6 Eylül 2018'de meydana gelen kazanın ardından 3 yıl kadar süren soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 34 yıllık pilot İsmet Özgür hakkında dava açtı. Pilotun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapsinin istendiği davaya mahkemenin istediği ek bilirkişi raporu geldi. Hukukçu, aynı zamanda kaptan pilot ve uçak yüksek mühendisinin hazırladığı rapora SABAH ulaştı.Raporda Ünver'in uçuş sertifikası geçerlilik süresi dolmasına rağmen kaptan pilot koltuğunda oturduğunu ve helikopterin sahibi olması nedeniyle pilota baskı oluşturduğu belirtilmişti. Ek raporda bu olayın pilotun kusur durumuna etki edip etmediği irdelendi. Pilotun bu noktada kurallara uymayan kişiyi Sivil Havacılık Kanunu'ndaki "Hava aracında emniyet ve düzenin sağlanması için talimat vermeye yetkilidir" maddesi gereğince yetkisini kullanmadığı aktarıldı. Bu nedenlerle pilotun yüzde 65 oranında asli, Ünver Havayolları'nın da işadamının uçuş kararına müdahil olmasını önleyecek prosedüre sahip olmaması gerekçesiyle yüzde 35 oranında tali kusurlu olduğu anlatıldı. Ek raporda ayrıca "Tecrübelere dayalı aşırı güven davranışının başlı başına bir kaza nedeni olabileceği de değerlendirilmektedir" denildi.