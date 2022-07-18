Haberler Yaşam Haberleri Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 08:37 Son Güncelleme: 18.7.2022 08:41

Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Son dakika haberi ile duyurulan YKS sonuçları açıklandı! Tarihinden erken açıklanan sonuçlar ardından aday öğrenciler ilgili bölümlerin üniversite taban puanlarını araştırmaya koyuldu. En çok merak edilen bölümler arasında hemşirelik bölümü var. Hemşirelik taban puanları hakkında tercih kılavuzu ile duyurulan 2022 YKS taban puanları belirleyici olacak. Peki, ÖSYM ile hemşirelik üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, hemşirelik taban puanları 2022…

Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Hemşirelik taban puanları 2022 listesi ile sorgulanmaya başladı. Sonuçların ardından sıra üniversite tercih işlemlerinde. ÖSYM başkanı YKS tercihlerinin 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Hemşirelik bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları için yoğun araştırma sürüyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Hemşirelik üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, hemşirelik taban ve tavan puanları…

2022 HEMŞİRELİK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle…

HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2021

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları şöyle:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0
12+0
8+0
8+0

12
12
8
8

64.020
64.200
60.807
65.900

376,79429
438,91187
405,05721
380,42238

Koç Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

30+0
30+0
30+0
30+0

30
30
30
30

61.680
66.100
69.925
77.900

379,26700
436,69984
393,45484
365,42333

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
9+0

9
9

69.279
73.000

371,37507
428,90081

Hacettepe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

200+5
200+5
200+5
200+5

205
205
205
205

73.658
73.800
79.598
82.000

367,00050
427,99064
381,95272
360,69043

İstanbul Medipol Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0
18+0
12+0
12+0

12
18
12
12

82.488
82.600
88.454
94.100

358,42891
418,04962
372,16163
347,75963

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)

SAY

20+1
20+1

21
21

70.385
85.800

370,20296
414,53301

Ankara Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

180+5
180+5
180+5
180+5

185
185
185
185

87.196
85.900
92.436
98.800

354,19593
414,44041
367,93405
343,21079

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

Hemşirelik(Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

15+0
15+0
10+0
15+0

15
15
10
15

95.421
90.900
87.222
86.400

346,98098
409,17892
373,36272
355,88412

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

210+6
210+6
220+6
220+6

216
216
226
226

92.467
94.300
98.830
107.000

349,52817
405,45503
361,63192
335,66398

Bahçeşehir Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

7+0
7+0
5+0
5+0

7
7
5
5

98.595
97.200
92.931
98.300

344,38010
402,58291
367,41298
343,70612

Dicle Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
80+2

103
103
103
82

101.809
101.000
103.621
105.000

341,69252
398,56473
357,02676
337,10141

Gazi Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

220+6
220+6
220+6
220+6

226
226
226
226

101.780
101.000
106.052
113.000

341,71795
398,51752
354,85085
330,76825

Bahçeşehir Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

5+0
5+0

5
5

77.192
107.000

363,56592
391,81003

Ege Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

280+7
280+7
280+7
290+8

287
287
287
298

106.846
109.000
112.758
119.000

337,53299
390,06824
348,84837
325,42497

İstanbul Medipol Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0
15+0
15+0

12
15
15

93.309
111.000
115.403

348,80632
388,58805
346,53681

Biruni Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0
14+0
9+0
8+0

12
14
9
8

111.524
111.000
109.103
104.000

333,76481
387,98419
352,05077
337,71592

Marmara Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

220+6
220+6
220+6
220+6

226
226
226
226

111.339
112.000
116.950
125.000

333,92373
387,50014
345,19617
321,37525

Dokuz Eylül Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

220+6
220+6
220+6
240+6

226
226
226
246

116.356
116.000
121.113
129.000

330,06082
383,84192
341,80790
318,01076

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

160+4
150+4
140+4
120+3

164
154
144
123

122.010
117.000
120.408
127.000

325,97254
383,01587
342,37554
319,69626

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

130+4
130+4
120+3
125+4

134
134
123
129

117.458
117.000
122.854
132.000

329,25961
382,62085
340,43910
316,32774

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
80+2
80+2

93
93
82
82

119.855
118.000
123.019
133.000

327,53007
381,99858
340,32993
315,20526

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

110+3
100+3
100+3
100+3

113
103
103
103

120.124
119.000
126.377
134.000

327,33789
381,33629
337,76343
314,78288

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0
6+0
3+0
3+0

6
6
3
3

128.374
119.000
114.764
133.000

321,48530
380,65176
347,08869
315,41692

Yeditepe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

13+0
13+0
7+0
7+0

13
13
7
7

115.049
120.000
109.639
114.000

331,04757
380,57356
351,59461
329,61245

Akdeniz Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

200+5
200+5
200+5
200+5

205
205
205
205

120.314
120.000
126.797
133.000

327,20658
380,52264
337,46179
315,29087

Bursa Uludağ Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

130+4
130+4
125+4
125+4

134
134
129
129

121.968
121.000
128.255
136.000

325,99579
379,24150
336,33867
313,16851

Çukurova Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

160+4
170+5
170+5
175+5

164
175
175
180

119.980
125.000
132.472
137.000

327,44588
376,14850
333,17397
312,51800

Biruni Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

8+0
6+0

8
6

124.776
125.000

323,98624
375,96096

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

8+0
8+0
4+0
4+0

8
8
4
4

129.109
126.000
123.728
129.000

320,97771
374,91657
339,79253
318,29724

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
80+2
70+2

93
93
82
72

128.672
127.000
132.325
138.000

321,26769
374,01606
333,27916
311,78181

İstinye Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

14+0
12+0
8+0
7+0

14
12
8
7

129.687
128.000
124.849
130.000

320,57970
373,56472
338,91466
317,41152

İstinye Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0
6+0
4+0
4+0

6
6
4
4

130.003
129.000
134.686
148.000

320,37291
372,40027
331,57429
305,62235

Kto Karatay Üniversitesi (Konya)

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu (4 Yıllık)

SAY

11+0
11+0
7+0
7+0

11
11
7
7

120.275
129.000
130.066
119.000

327,23208
372,16821
334,94010
325,62283

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

10+0
9+0
4+0
4+0

10
9
4
4

130.029
129.000
128.203
129.000

320,35165
372,11711
336,38012
317,85921

Selçuk Üniversitesi (Konya)

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

160+4
160+4
160+4
160+4

164
164
164
164

129.273
129.000
136.760
143.000

320,87789
372,07755
330,09475
308,89840

Kocaeli Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
90+3
90+3

93
93
93
93

132.482
130.000
138.969
146.000

318,73404
371,85615
328,52091
306,88541

Üsküdar Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

14+0
13+0
8+0
8+0

14
13
8
8

132.195
130.000
135.159
141.000

318,91234
371,36717
331,24358
309,80768

İstanbul Aydın Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0
11+0
6+0
5+0

12
11
6
5

133.912
131.000
131.419
126.000

317,73440
371,05031
333,91632
320,14747

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

160+4
160+4
160+4
160+4

164
164
164
164

131.943
131.000
138.896
146.000

319,09289
370,85762
328,56691
307,12201

Mersin Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

180+5
180+5
180+5
180+5

185
185
185
185

129.774
131.000
146.337
158.000

320,51531
370,65665
323,68759
299,59953

Ankara Medipol Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
10+0
10+0

9
10
10

129.839
132.000
151.834

320,47388
369,92162
320,18391

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
90+3
80+2

93
93
93
82

126.044
133.000
147.665
152.000

323,12327
368,88382
322,80933
303,43657

İnönü Üniversitesi (Malatya)

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

200+5
160+4
160+4
160+4

205
164
164
164

136.279
134.000
143.096
149.000

316,18347
368,38968
325,81582
304,82130

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
9+0
6+0
4+0

9
9
6
4

141.078
134.000
138.074
134.000

313,09012
368,37196
329,15656
314,76296

Yüksek İhtisas Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

7+0
8+0
5+0
5+0

7
8
5
5

136.578
135.000
128.252
139.000

315,98059
367,87273
336,34012
311,24755

Lokman Hekim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

8+0
6+0
4+0

8
6
4

129.337
136.000
155.633

320,83886
366,82530
317,84627

Sanko Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

10+0
10+0
5+0
7+0

10
10
5
7

146.330
136.000
121.789
164.000

309,89779
366,81703
341,28612
296,33694

Sakarya Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

130+4
130+4
150+4
160+4

134
134
154
164

137.552
138.000
152.983
161.000

315,37841
365,19567
319,49259
297,79343

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

80+2
80+2
70+2
60+2

82
82
72
62

138.538
139.000
153.845
163.000

314,70275
364,31074
318,97000
297,07761

Haliç Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0
14+0
8+0
10+0

12
14
8
10

138.032
140.000
145.713
151.000

315,04519
363,96217
324,11181
303,61342

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

15+0
14+0
8+0
12+0

15
14
8
12

152.182
140.000
138.246
148.000

306,41483
363,20987
329,02954
305,36205

Gaziantep Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

200+5
200+5
190+5
190+5

205
205
195
195

139.575
142.000
151.821
158.000

314,04279
362,28642
320,19161
299,54853

İstanbul Okan Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
9+0
5+0
5+0

9
9
5
5

140.487
142.000
142.151
135.000

313,46723
361,93817
326,44771
313,75852

Mardin Artuklu Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

70+2
70+2
60+2
60+2

72
72
62
62

138.703
143.000
155.303
170.000

314,60463
361,15528
318,03965
293,11077

Erciyes Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

200+5
200+5
200+5
200+5

205
205
205
205

139.688
144.000
153.429
159.000

313,96634
360,61155
319,21979
298,93499

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

130+4
130+4
120+3
120+3

134
134
123
123

145.088
144.000
151.491
158.000

310,64435
360,51574
320,39295
299,81081

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

120+3
120+3
130+4
120+3

123
123
134
123

139.203
146.000
164.919
177.000

314,27241
359,06136
312,42963
289,38043

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

180+5
180+5
180+5
180+5

185
185
185
185

148.646
147.000
156.539
162.000

308,48273
358,53604
317,27369
297,53534

Toros Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

7+0
6+0
4+0
4+0

7
6
4
4

156.728
147.000
175.337
185.000

303,84439
358,41009
306,81754
285,88911

İstanbul Kent Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

11+0
10+0
6+0
5+0

11
10
6
5

149.778
147.000
148.783
152.000

307,81871
358,17948
322,08693
303,10216

Atılım Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
7+0
4+0
4+0

9
7
4
4

138.302
147.000
153.032
158.000

314,84929
358,02920
319,45696
299,49643

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

160+4
170+5
170+5
170+5

164
175
175
175

145.704
147.000
159.388
168.000

310,28493
357,88538
315,61602
294,33409

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

8+0
8+0
5+0
5+0

8
8
5
5

145.390
148.000
168.168
166.000

310,46549
357,77762
310,62782
295,21885

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

160+4
160+4
160+4
160+4

164
164
164
164

149.534
148.000
159.118
165.000

307,96825
357,38232
315,75887
295,81497

İstanbul Kültür Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

8+0
15+0
15+0

8
15
15

147.342
148.000
175.125

309,27656
357,28691
306,93455

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

80+2
80+2
80+2
80+2

82
82
82
82

145.796
149.000
162.778
172.000

310,22774
357,04168
313,67877
292,14102

Maltepe Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

15+0
15+0
9+0
12+0

15
15
9
12

157.049
150.000
149.202
172.000

303,65229
356,22415
321,82422
291,97434

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
90+3
80+2
60+2

103
93
82
62

103
93
82
62

308,34784
355,94819
314,86796
295,65226

Fenerbahçe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

11+0
9+0
6+0

11
9
6

150.459
151.000
159.268

307,43247
355,51632
315,68315

Ufuk Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
9+0
6+0
6+0

9
9
6
6

147.760
151.000
153.403
147.000

309,00290
355,25066
319,23632
306,29973

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

80+2
80+2
80+2
60+2

82
82
82
62

151.953
153.000
166.203
174.000

306,54102
354,01705
311,70948
290,98003

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

160+4
160+4
160+4
160+4

164
164
164
164

153.747
153.000
163.818
169.000

305,51803
353,65037
313,06934
293,63584

Harran Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

120+3
120+3
120+3
120+3

123
123
123
123

154.000
155.000
165.714
170.000

305,37528
352,47414
311,97350
292,96399

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

130+4
130+4
130+4
130+4

134
134
134
134

151.198
155.000
167.311
178.000

306,98509
352,25089
311,09412
289,26074

Adıyaman Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
90+3
80+2

103
103
93
82

155.095
157.000
167.809
168.000

304,72757
351,20476
310,82508
294,15503

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
90+3
90+3

93
93
93
93

149.063
157.000
169.923
181.000

308,23833
351,20007
309,66909
287,82240

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

230+6
240+6
240+6
240+6

236
246
246
246

155.127
157.000
168.373
176.000

304,71082
350,97090
310,51880
289,97650

Ordu Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
90+3

103
103
103
93

157.127
158.000
173.930
180.000

303,60780
350,05049
307,56830
288,11654

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
80+2
70+2

93
93
82
72

157.495
159.000
167.453
172.000

303,39327
349,50476
311,01907
292,17499

İstanbul Atlas Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

11+0
9+0

11
9

153.460
160.000

305,67299
348,80418

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

180+5
180+5
180+5
180+5

185
185
185
185

160.810
160.000
172.931
179.000

301,49252
348,74458
308,09633
288,61166

Balıkesir Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
110+3
120+3
130+4

103
113
123
134

159.870
161.000
175.070
182.000

302,01756
348,26077
306,96289
287,18184

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

155+4
160+4
150+4

159
164
154

160.614
162.000
183.324

301,60203
347,32246
302,74157

Haliç Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
9+0

9
9

154.762
164.000

304,93421
346,41165

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

15+0
14+0
8+0
8+0

15
14
8
8

156.739
164.000
164.671
167.000

303,83915
346,07889
312,57902
294,95318

Siirt Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
90+3
80+2

103
103
93
82

166.134
168.000
180.432
188.000

298,60436
343,66758
304,14486
284,37635

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

80+2
80+2
80+2
70+2

82
82
82
72

163.848
168.000
184.338
191.000

299,83735
343,49597
302,26497
282,90430

Trakya Üniversitesi (Edirne)

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

130+4
130+4
120+3
120+3

134
134
123
123

168.544
169.000
176.571
179.000

297,33799
342,95519
306,13683
288,63478

İstanbul Gedik Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

5+0
15+0
15+0

5
15
15

159.442
170.000
192.648

302,27863
342,59472
298,31769

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

115+3
110+3
110+3
100+3

118
113
113
103

168.207
170.000
184.811
193.000

297,52800
342,41945
302,01796
282,29794

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

170+5
170+5
170+5
170+5

175
175
175
175

167.763
171.000
183.799
187.000

297,75917
341,55433
302,50475
284,80844

Aksaray Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
90+3

103
103
103
93

171.855
172.000
184.930
189.000

295,63211
340,76265
301,96738
284,10768

Amasya Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
90+3
60+2

103
103
93
62

171.639
173.000
186.975
193.000

295,72634
340,64802
301,00460
282,02045

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0
10+0

12
10

161.809
173.000

300,93855
340,26936

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3

93
93

165.458
174.000

298,96168
339,97641

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

120+3
120+3
120+3
120+3

123
123
123
123

170.627
174.000
187.914
194.000

296,23987
339,62224
300,56700
281,79973

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

13+0
20+0
20+0

13
20
20

179.300
175.000
195.956

291,88625
339,44502
296,77060

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

120+3
120+3
120+3
120+3

123
123
123
123

173.693
175.000
185.844
188.000

294,66886
339,05272
301,54621
284,45266

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
100+3

103
103
103
103

169.748
177.000
191.556
200.000

296,68957
338,26880
298,84740
279,27166

Yalova Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

70+2
60+2

72
62

168.047
178.000

297,62478
337,34344

Bingöl Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

80+2
80+2
80+2
70+2

82
82
82
72

172.806
179.000
188.959
193.000

295,11601
336,93189
300,04410
282,20986

Munzur Üniversitesi (Tunceli)

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

60+2
60+2
60+2
40+1

62
62
62
41

172.657
179.000
196.620
205.000

295,19498
336,81826
296,46830
277,07846

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
90+3

103
103
103
93

178.085
180.000
189.685
197.000

292,46901
336,26814
299,70028
280,52774

Karabük Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
90+3
80+2

103
103
93
82

178.073
180.000
188.983
191.000

292,47453
336,16886
300,03131
282,92467

Atatürk Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

250+7
250+7
250+7
240+6

257
257
257
246

177.309
181.000
194.622
201.000

292,83650
335,56951
297,38588
278,88314

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

60+2


62


200.864


281,84059
—-

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

70+2
60+2

72
62

174.836
183.000

294,08935
334,67521

Selçuk Üniversitesi (Konya)

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

80+2
80+2
80+2
70+2

82
82
82
72

181.419
183.000
186.936
187.000

290,79748
334,43808
301,01744
284,79784

Düzce Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

170+5
170+5
170+5
170+5

175
175
175
175

181.210
183.000
194.198
197.000

290,91083
334,30249
297,57337
280,37417

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
90+3
90+3

103
103
93
93

182.217
184.000
196.075
200.000

290,39939
333,63033
296,71840
279,10078

Bitlis Eren Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

75+2
75+2
70+2
60+2

77
77
72
62

180.192
185.000
198.553
205.000

291,43708
333,28789
295,62339
277,14415

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
90+3
90+3

103
103
93
93

181.413
185.000
196.817
203.000

290,80294
333,28536
296,38147
278,02559

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
100+3

103
103
103
103

181.764
186.000
201.191
207.000

290,63033
332,41312
294,41102
276,31330

Giresun Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

110+3
110+3
110+3
110+3

113
113
113
113

188.724
187.000
198.534
199.000

287,25421
331,99986
295,63328
279,54559

Antalya Bilim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
9+0

9
9

160.786
188.000

301,51083
331,48141

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
90+3
90+3

93
93
93
93

184.100
189.000
201.553
207.000

289,49384
330,75836
294,25892
276,22706

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

60+2
60+2
60+2
60+2

62
62
62
62

184.631
190.000
200.073
205.000

289,22932
330,43641
294,91930
277,03678

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
100+3

103
103
103
103

186.240
190.000
204.852
210.000

288,45841
330,30353
292,81747
275,19945

Kastamonu Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
90+3
90+3

93
93
93
93

189.367
190.000
200.380
205.000

286,96900
330,26506
294,76892
277,13858

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

150+4
160+4
160+4
180+5

154
164
164
185

185.831
191.000
200.507
206.000

288,64633
330,06561
294,70876
276,75052

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
80+2
70+2
60+2

103
82
72
62

190.679
192.000
206.091
208.000

286,37023
329,48781
292,29903
276,11516

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

80+2
80+2
80+2
80+2

82
82
82
82

189.193
192.000
201.938
204.000

287,05401
329,47058
294,08510
277,70109

Muş Alparslan Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
60+2

103
103
103
62

188.562
193.000
207.834
208.000

287,31813
328,88976
291,55162
275,91879

Sinop Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
90+3
90+3

103
103
93
93

191.367
193.000
204.066
209.000

286,05652
328,83672
293,16401
275,40086

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
100+3

103
103
103
103

192.261
194.000
204.722
206.000

285,64885
328,18499
292,87839
276,68869

Avrasya Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

14+0
11+0
7+0
7+0

14
11
7
7

194.359
194.000
195.108
189.000

284,71782
328,00590
297,17988
284,10034

Hitit Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
90+3
90+3

93
93
93
93

192.745
195.000
205.077
210.000

285,43823
327,69304
292,72298
275,26660

Yozgat Bozok Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
90+3
90+3

103
103
93
93

193.213
195.000
207.081
211.000

285,22692
327,38289
291,87301
274,57520

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0
9+0

9
9

175.094
197.000

293,96508
326,77154

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

85+3
80+2
70+2
60+2

88
82
72
62

193.202
198.000
207.994
211.000

285,23153
326,18874
291,48801
274,76877

Atatürk Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)

SAY

50+2
50+2
40+1

52
52
41

195.845
198.000
204.493

284,07690
326,08575
292,96850

Artvin Çoruh Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

85+3
90+3
90+3
80+2

88
93
93
82

196.421
198.000
210.762
215.000

283,82102
325,86539
290,34184
273,25498

Kto Karatay Üniversitesi (Konya)

Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

9+0
9+0
7+0
7+0

9
9
7
7

178.910
199.000
209.465
201.000

292,06768
325,67293
290,85636
278,84677

Gümüşhane Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3
90+3
100+3
100+3

93
93
103
103

197.773
200.000
211.680
217.000

283,22923
324,90333
289,96783
272,35889

Siirt Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık)

SAY

80+2
80+2
80+2
80+2

82
82
82
82

196.305
203.000
215.667
217.000

283,86982
323,44189
288,32687
272,29429

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık)

SAY

60+2
60+2
60+2
60+2

62
62
62
62

198.969
203.000
214.068
215.000

282,68353
323,40982
288,97203
273,19062

Trakya Üniversitesi (Edirne)

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

100+3
100+3
100+3
90+3

103
103
103
93

198.883
203.000
209.987
211.000

282,71551
323,40716
290,65200
274,60938

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) (4 Yıllık)

SAY

60+2
60+2
60+2
40+1

62
62
62
41

201.427
204.000
212.582
211.000

281,58611
322,80106
289,61260
274,81001

Kafkas Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

160+4
160+4
160+4
160+4

164
164
164
164

200.903
204.000
215.881
220.000

281,81730
322,78922
288,24857
271,41586

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

100+3
120+3
130+4
140+4

103
123
134
144

200.158
205.000
213.730
214.000

282,15857
322,46149
289,12444
273,43375

Iğdır Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

60+2
60+2

62
62

198.200
205.000

283,03491
322,13045

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

25+0
14+0
17+0
17+0

25
14
17
17

210.123
208.000
230.278
242.000

277,88630
320,92775
282,66757
263,68948

Ankara Medipol Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0


6


131.218


319,59621
—-

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0
11+0
9+0
7+0

12
11
9
7

205.797
211.000
225.994
226.000

279,70495
319,32255
284,26766
269,12776

Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

17+0
16+0
15+0
10+0

17
16
15
10

213.861
217.000
235.470
239.000

276,37398
316,30855
280,72124
264,90680

Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

13+0
16+0
18+0
16+0

13
16
18
16

210.200
220.000
227.869
235.000

277,85470
314,90466
283,56367
266,05976

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

10+0
10+0
8+0
5+0

10
10
8
5

217.821
225.000
242.518
230.000

274,78833
312,68940
278,26512
267,84744

İstanbul Medipol Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

68+0
102+0
108+0
108+0

68
102
108
108

205.269
228.000
250.155
256.000

279,91633
311,31402
275,57914
259,37436

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0
7+0
6+0
4+0

6
7
6
4

221.026
229.000
251.250
268.000

273,49112
310,69966
275,21655
256,01096

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

47+0
42+0
37+0
37+0

47
42
37
37

218.764
230.000
250.269
246.000

274,41737
309,99785
275,53353
262,43778

Beykent Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

10+0


10


148.156


308,77823
—-

Girne Üniversitesi (Girne)

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

13+0
12+0
9+0
9+0

13
12
9
9

225.929
237.000
251.069
260.000

271,55008
307,04498
275,27489
258,46570

Batman Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

70+2


72


153.089


305,86120
—-

Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

16+0
11+0
9+0
10+0

16
11
9
10

229.311
242.000
250.541
249.000

270,25561
304,95859
275,44308
261,44305

Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

40+1


41


155.798


304,37134
—-

Tarsus Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

40+1


41


161.404


301,17414
—-

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

51+0
51+0

51
51

251.474
253.000

262,37186
300,22116

Yüksek İhtisas Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

9+0
25+0
30+0
33+0

9
25
30
33

235.209
255.000
283.818
292.000

268,00409
299,45889
265,07223
249,93247

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

12+0


12


165.810


298,75872
—-

Doğuş Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0


6


166.609


298,35424
—-

İstanbul Arel Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

10+0


10


168.906


297,12734
—-

İstanbul Galata Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0


6


169.158


296,99387
—-

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

8+0
10+0
10+0
1+0

8
10
10
1

229.485
263.000
314.701
230.000

270,19193
296,39385
256,80761
267,79079

Sanko Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

32+0
46+0
14+0

32
46
14

243.550
263.000
285.290

265,09406
296,37990
264,65157

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

42+0
42+0
12+0
12+0

42
42
12
12

240.514
264.000
302.467
318.000

266,12681
296,18461
259,94072
243,81267

Üsküdar Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

68+0
68+0
48+0
48+0

68
68
48
48

243.387
267.000
324.554
337.000

265,14724
294,82519
254,34751
239,80824

Ufuk Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

27+0
27+0
30+0

27
27
30

27
27
30

259,63747
294,43168
255,77887

İstanbul Atlas Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0


6


175.902


293,55811
—-

İstanbul Okan Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0


6


176.841


293,06035
—-

Uşak Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3


93


179.982


291,54123
—-

Nişantaşı Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

10+0


10


179.991


291,53752
—-

Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)

Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

25+0
20+0
11+0
7+0

25
20
11
7

266.522
279.000
295.357
258.000

257,54875
290,41588
261,84709
258,88839

Lokman Hekim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

42+0
34+0
36+0

42
34
36

264.460
280.000
343.252

258,19713
289,99459
249,99909

Fenerbahçe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

6+0


6


185.647


288,74228
—-

Yeditepe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

51+0
51+0
46+0
44+0

51
51
46
44

269.731
286.000
282.871
274.000

256,54188
287,92868
265,35009
254,53536

Sanko Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

23+0
9+0
20+0
63+0

23
9
20
20

283.767
286.000
373.779
Dolmadı

252,36521
287,77124
243,49112
Dolmadı

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

37+0
35+0
12+0
5+0

37
35
12
5

274.843
287.000
248.851
222.000

255,00685
287,54024
276,02081
270,56453

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)

SAY

9+0


9


188.098


287,52565
—-

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

51+0
51+0

51
51

339.050
293.000

237,97693
285,58193

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

80+2


82


192.512


285,53240
—-

Erzurum Teknik Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

60+2


62


193.076


285,29227
—-

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

68+0
68+0
72+0
72+0

68
68
72
72

357.201
295.000
320.196
305.000

233,59869
284,80170
255,45013
246,77771

Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)

Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

62+0
56+0
54+0
56+0

62
56
54
56

286.563
296.000
427.028
406.000

251,56023
284,56741
233,48167
225,42959

Kırklareli Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

SAY

90+3


93


196.010


284,00220
—-

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

51+0
51+0
54+0
36+0

51
51
54
36

281.023
298.000
327.031
336.000

253,15287
283,66126
253,75492
240,03725

Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)

Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

5+0
8+0

5
8

288.458
300.000

251,03129
283,09927

Yozgat Bozok Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)

SAY

60+2


62


205.419


279,85587
—-

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

29+0
30+0
25+0
40+0

29
30
25
20

305.097
321.000
477.524
Dolmadı

246,46660
276,32303
214,88628
Dolmadı

Biruni Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

68+0
76+0
76+0
4+0

68
76
76
4

306.927
348.000
427.565
208.000

245,98023
268,55342
233,38761
276,15347

İstanbul Aydın Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

71+0
62+0
3+0
3+0

71
62
3
3

318.852
324.000
331.775
309.000

242,87664
275,52041
252,63636
245,81237

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

48+0
50+0

48
50

350.955
330.000

235,16154
273,58299

Kto Karatay Üniversitesi (Konya)

Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

55+0
50+0
49+0
49+0

55
50
49
49

347.756
335.000
395.595
372.000

235,92921
272,11363
239,20752
233,13705

Haliç Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

68+0
76+0
56+0
30+0

68
76
56
30

320.627
335.000
342.117
311.000

242,41092
272,05891
250,24889
245,42279

İstinye Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

76+0
68+0
72+0
63+0

76
68
72
63

365.907
339.000
352.479
352.000

231,27761
270,96945
247,94397
236,86482

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

60+0
62+0
40+0
40+0

60
62
40
40

315.916
343.000
396.280
412.000

243,64214
269,80140
239,08504
223,03274

Toros Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

43+0
33+0
32+0
32+0

43
33
32
32

355.841
345.000
386.302
398.000

233,96178
269,21451
240,99477
227,72767

Ankara Medipol Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

51+0


51


242.549


265,43560
—-

Maltepe Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

56+0
56+0
37+0
21+0

56
56
37
21

389.822
363.000
409.010
327.000

203,17070
264,45581
236,75359
241,81245

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

34+0
33+0
10+0
18+0

34
33
10
2

346.071
388.000
444.437
Dolmadı

236,32795
258,24806
230,13388
Dolmadı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)

Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

10+0
5+0
8+0
10+0

10
5
2
2

389.749
391.000
Dolmadı
Dolmadı

203,51263
257,55889
Dolmadı
Dolmadı

Bahçeşehir Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

32+0
32+0
40+0
40+0

21
32
40
40

Dolmadı
394.000
423.121
421.000

Dolmadı
256,78504
234,18468
214,41563

Fenerbahçe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

59+0
51+0
34+0

59
51
10

352.649
400.000
Dolmadı

234,75145
255,42079
Dolmadı

Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

83+0
84+0

83
84

359.493
401.000

233,03046
255,26815

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)

Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

40+0
35+0
12+0
25+0

40
35
12
8

383.883
405.000
481.223
Dolmadı

220,75909
254,37047
208,07857
Dolmadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

39+0
29+0

32
29

Dolmadı
405.000

Dolmadı
254,33054

Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)

Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

21+0
18+0
11+0
42+0

21
18
5
-

350.498
409.000
Dolmadı
Dolmadı

235,27529
253,52517
Dolmadı
Dolmadı

İstinye Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

34+0
34+0
36+0
36+0

9
34
36
10

Dolmadı
412.000
453.696
Dolmadı

Dolmadı
252,83830
228,04985
Dolmadı

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

60+0
51+0
28+0
38+0

17
51
28
28

Dolmadı
417.000
438.009
Dolmadı

Dolmadı
251,77524
231,41771
Dolmadı

İstanbul Atlas Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

59+0
51+0

59
51

351.662
418.000

234,98863
251,52221

Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)

Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

4+0
2+0

4
2

366.752
418.000

231,01262
251,41797

İstanbul Okan Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

51+0
51+0
45+0
40+0

14
51
45
29

Dolmadı
424.000
456.189
Dolmadı

Dolmadı
250,19916
227,44199
Dolmadı

İstanbul Gedik Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

25+0


25


293.833


249,54136
—-

Ankara Medipol Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

34+0


34


294.961


249,22709
—-

Yeditepe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

25+0
25+0

25
25

324.050
429.000

241,58425
249,14366

Biruni Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

42+0
34+0

32
34

Dolmadı
444.000

Dolmadı
246,13920

İstanbul Arel Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

46+0


46


307.013


245,95642
—-

Maltepe Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

29+0
29+0
21+0
80+0

3
29
21
25

Dolmadı
446.000
469.361
Dolmadı

Dolmadı
245,67635
222,78589
Dolmadı

İstanbul Medipol Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

68+0


68


312.917


244,39964
—-

Girne Üniversitesi (Girne)

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

72+0
63+0

37
63

Dolmadı
472.000

Dolmadı
240,87222

Beykent Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

60+0


60


330.363


240,05659
—-

Üsküdar Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli (4 Yıllık)

SAY

13+0
9+0

3
9

Dolmadı
478.000

Dolmadı
239,76035

Ufuk Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

24+0
24+0
24+0
54+0

24
24
17
4

380.940
486.000
Dolmadı
Dolmadı

224,36246
238,28852
Dolmadı
Dolmadı

Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)

Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

17+0
20+0
26+0
47+0

17
20
8
2

378.239
492.000
Dolmadı
Dolmadı

226,32556
237,20159
Dolmadı
Dolmadı

Antalya Bilim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

51+0


51


344.304


236,74297
—-

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

37+0


37


346.602


236,20604
—-

Haliç Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

51+0
51+0

20
51

Dolmadı
499.000

Dolmadı
236,11462

Bahçeşehir Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

20+0
20+0

5
20

Dolmadı
507.000

Dolmadı
234,74844

Yüksek İhtisas Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

34+0
17+0
10+0
7+0

9
17
4
6

Dolmadı
509.000
Dolmadı
Dolmadı

Dolmadı
234,37235
Dolmadı
Dolmadı

Doğuş Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

34+0


34


355.357


234,07595
—-

Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)

Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

17+0
10+0
14+0
27+0


10

2

Dolmadı
524.000
Dolmadı
Dolmadı

Dolmadı
232,05201
Dolmadı
Dolmadı

Avrasya Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

66+0
59+0
63+0
63+0

14
59
63
63

Dolmadı
668.000
437.864
424.000

Dolmadı
211,76639
231,44443
210,10070

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

53+0


53


367.537


230,76653
—-

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

27+0
20+0

3
20

Dolmadı
537.000

Dolmadı
230,12334

Demiroğlu Bilim Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

80+0


80


370.116


229,87821
—-

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

17+0
15+0
5+0
5+0

9
15

-

Dolmadı
540.000
Dolmadı
Dolmadı

Dolmadı
229,66309
Dolmadı
Dolmadı

Bahçeşehir Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

10+0
10+0
5+0
5+0


10
2
2

Dolmadı
557.000
Dolmadı
Dolmadı

Dolmadı
227,35195
Dolmadı
Dolmadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

25+0
15+0


15

Dolmadı
559.000

Dolmadı
227,02346

İstanbul Galata Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

34+0


34


379.848


225,27159
—-

Atılım Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

49+0
41+0

7
41

Dolmadı
620.000

Dolmadı
219,78286

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

14+0





Dolmadı


Dolmadı


Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

50+0


18


Dolmadı


Dolmadı


İstanbul Okan Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

34+0


1


Dolmadı


Dolmadı


İstanbul Kültür Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

5+0


2


Dolmadı


Dolmadı
—-

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

15+0


1


Dolmadı


Dolmadı


Nişantaşı Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

1+0





Dolmadı


Dolmadı


İstanbul Kültür Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

38+0


8


Dolmadı


Dolmadı
—-

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

10+0





Dolmadı


Dolmadı


İstanbul Arel Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

9+0


3


Dolmadı


Dolmadı


Bahçeşehir Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)

SAY

8+0
8+0

1
7

Dolmadı


Dolmadı


Nişantaşı Üniversitesi

Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

29+0


4


Dolmadı


Dolmadı


Fenerbahçe Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

34+0


9


Dolmadı


Dolmadı
—-

İstanbul Kent Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

59+0


5


Dolmadı


Dolmadı


İstanbul Atlas Üniversitesi

Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

SAY

34+0


3


Dolmadı


Dolmadı

34+0

3

Dolmadı

Dolmadı
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