Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Hemşirelik taban puanları 2022 listesi ile sorgulanmaya başladı. Sonuçların ardından sıra üniversite tercih işlemlerinde. ÖSYM başkanı YKS tercihlerinin 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Hemşirelik bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları için yoğun araştırma sürüyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Hemşirelik üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, hemşirelik taban ve tavan puanları…