Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

12+0

8+0

8+0 12

12

8

8 64.020

64.200

60.807

65.900 376,79429

438,91187

405,05721

380,42238 Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 30+0

30+0

30+0

30+0 30

30

30

30 61.680

66.100

69.925

77.900 379,26700

436,69984

393,45484

365,42333 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

—

— 9

9

—

— 69.279

73.000

—

— 371,37507

428,90081

—

— Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 73.658

73.800

79.598

82.000 367,00050

427,99064

381,95272

360,69043 İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

18+0

12+0

12+0 12

18

12

12 82.488

82.600

88.454

94.100 358,42891

418,04962

372,16163

347,75963 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 20+1

20+1

—

— 21

21

—

— 70.385

85.800

—

— 370,20296

414,53301

—

— Ankara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 87.196

85.900

92.436

98.800 354,19593

414,44041

367,93405

343,21079 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik(Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0

15+0

10+0

15+0 15

15

10

15 95.421

90.900

87.222

86.400 346,98098

409,17892

373,36272

355,88412 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 210+6

210+6

220+6

220+6 216

216

226

226 92.467

94.300

98.830

107.000 349,52817

405,45503

361,63192

335,66398 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

7+0

5+0

5+0 7

7

5

5 98.595

97.200

92.931

98.300 344,38010

402,58291

367,41298

343,70612 Dicle Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

80+2 103

103

103

82 101.809

101.000

103.621

105.000 341,69252

398,56473

357,02676

337,10141 Gazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 220+6

220+6

220+6

220+6 226

226

226

226 101.780

101.000

106.052

113.000 341,71795

398,51752

354,85085

330,76825 Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0

5+0

—

— 5

5

—

— 77.192

107.000

—

— 363,56592

391,81003

—

— Ege Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 280+7

280+7

280+7

290+8 287

287

287

298 106.846

109.000

112.758

119.000 337,53299

390,06824

348,84837

325,42497 İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

15+0

15+0

— 12

15

15

— 93.309

111.000

115.403

— 348,80632

388,58805

346,53681

— Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

14+0

9+0

8+0 12

14

9

8 111.524

111.000

109.103

104.000 333,76481

387,98419

352,05077

337,71592 Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 220+6

220+6

220+6

220+6 226

226

226

226 111.339

112.000

116.950

125.000 333,92373

387,50014

345,19617

321,37525 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 220+6

220+6

220+6

240+6 226

226

226

246 116.356

116.000

121.113

129.000 330,06082

383,84192

341,80790

318,01076 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4

150+4

140+4

120+3 164

154

144

123 122.010

117.000

120.408

127.000 325,97254

383,01587

342,37554

319,69626 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4

130+4

120+3

125+4 134

134

123

129 117.458

117.000

122.854

132.000 329,25961

382,62085

340,43910

316,32774 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

80+2

80+2 93

93

82

82 119.855

118.000

123.019

133.000 327,53007

381,99858

340,32993

315,20526 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 110+3

100+3

100+3

100+3 113

103

103

103 120.124

119.000

126.377

134.000 327,33789

381,33629

337,76343

314,78288 İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

6+0

3+0

3+0 6

6

3

3 128.374

119.000

114.764

133.000 321,48530

380,65176

347,08869

315,41692 Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0

13+0

7+0

7+0 13

13

7

7 115.049

120.000

109.639

114.000 331,04757

380,57356

351,59461

329,61245 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 120.314

120.000

126.797

133.000 327,20658

380,52264

337,46179

315,29087 Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4

130+4

125+4

125+4 134

134

129

129 121.968

121.000

128.255

136.000 325,99579

379,24150

336,33867

313,16851 Çukurova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4

170+5

170+5

175+5 164

175

175

180 119.980

125.000

132.472

137.000 327,44588

376,14850

333,17397

312,51800 Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

6+0

—

— 8

6

—

— 124.776

125.000

—

— 323,98624

375,96096

—

— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

8+0

4+0

4+0 8

8

4

4 129.109

126.000

123.728

129.000 320,97771

374,91657

339,79253

318,29724 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 128.672

127.000

132.325

138.000 321,26769

374,01606

333,27916

311,78181 İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0

12+0

8+0

7+0 14

12

8

7 129.687

128.000

124.849

130.000 320,57970

373,56472

338,91466

317,41152 İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

6+0

4+0

4+0 6

6

4

4 130.003

129.000

134.686

148.000 320,37291

372,40027

331,57429

305,62235 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu (4 Yıllık) SAY 11+0

11+0

7+0

7+0 11

11

7

7 120.275

129.000

130.066

119.000 327,23208

372,16821

334,94010

325,62283 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

9+0

4+0

4+0 10

9

4

4 130.029

129.000

128.203

129.000 320,35165

372,11711

336,38012

317,85921 Selçuk Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 129.273

129.000

136.760

143.000 320,87789

372,07755

330,09475

308,89840 Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 132.482

130.000

138.969

146.000 318,73404

371,85615

328,52091

306,88541 Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0

13+0

8+0

8+0 14

13

8

8 132.195

130.000

135.159

141.000 318,91234

371,36717

331,24358

309,80768 İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

11+0

6+0

5+0 12

11

6

5 133.912

131.000

131.419

126.000 317,73440

371,05031

333,91632

320,14747 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 131.943

131.000

138.896

146.000 319,09289

370,85762

328,56691

307,12201 Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 129.774

131.000

146.337

158.000 320,51531

370,65665

323,68759

299,59953 Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

10+0

10+0

— 9

10

10

— 129.839

132.000

151.834

— 320,47388

369,92162

320,18391

— Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

80+2 93

93

93

82 126.044

133.000

147.665

152.000 323,12327

368,88382

322,80933

303,43657 İnönü Üniversitesi (Malatya) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5

160+4

160+4

160+4 205

164

164

164 136.279

134.000

143.096

149.000 316,18347

368,38968

325,81582

304,82130 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

6+0

4+0 9

9

6

4 141.078

134.000

138.074

134.000 313,09012

368,37196

329,15656

314,76296 Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

8+0

5+0

5+0 7

8

5

5 136.578

135.000

128.252

139.000 315,98059

367,87273

336,34012

311,24755 Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

6+0

4+0

— 8

6

4

— 129.337

136.000

155.633

— 320,83886

366,82530

317,84627

— Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

10+0

5+0

7+0 10

10

5

7 146.330

136.000

121.789

164.000 309,89779

366,81703

341,28612

296,33694 Sakarya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4

130+4

150+4

160+4 134

134

154

164 137.552

138.000

152.983

161.000 315,37841

365,19567

319,49259

297,79343 İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

70+2

60+2 82

82

72

62 138.538

139.000

153.845

163.000 314,70275

364,31074

318,97000

297,07761 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

14+0

8+0

10+0 12

14

8

10 138.032

140.000

145.713

151.000 315,04519

363,96217

324,11181

303,61342 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0

14+0

8+0

12+0 15

14

8

12 152.182

140.000

138.246

148.000 306,41483

363,20987

329,02954

305,36205 Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5

200+5

190+5

190+5 205

205

195

195 139.575

142.000

151.821

158.000 314,04279

362,28642

320,19161

299,54853 İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

5+0

5+0 9

9

5

5 140.487

142.000

142.151

135.000 313,46723

361,93817

326,44771

313,75852 Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 138.703

143.000

155.303

170.000 314,60463

361,15528

318,03965

293,11077 Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 200+5

200+5

200+5

200+5 205

205

205

205 139.688

144.000

153.429

159.000 313,96634

360,61155

319,21979

298,93499 Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4

130+4

120+3

120+3 134

134

123

123 145.088

144.000

151.491

158.000 310,64435

360,51574

320,39295

299,81081 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 120+3

120+3

130+4

120+3 123

123

134

123 139.203

146.000

164.919

177.000 314,27241

359,06136

312,42963

289,38043 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 148.646

147.000

156.539

162.000 308,48273

358,53604

317,27369

297,53534 Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0

6+0

4+0

4+0 7

6

4

4 156.728

147.000

175.337

185.000 303,84439

358,41009

306,81754

285,88911 İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

10+0

6+0

5+0 11

10

6

5 149.778

147.000

148.783

152.000 307,81871

358,17948

322,08693

303,10216 Atılım Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

7+0

4+0

4+0 9

7

4

4 138.302

147.000

153.032

158.000 314,84929

358,02920

319,45696

299,49643 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4

170+5

170+5

170+5 164

175

175

175 145.704

147.000

159.388

168.000 310,28493

357,88538

315,61602

294,33409 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

8+0

5+0

5+0 8

8

5

5 145.390

148.000

168.168

166.000 310,46549

357,77762

310,62782

295,21885 Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 149.534

148.000

159.118

165.000 307,96825

357,38232

315,75887

295,81497 İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

15+0

15+0

— 8

15

15

— 147.342

148.000

175.125

— 309,27656

357,28691

306,93455

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 145.796

149.000

162.778

172.000 310,22774

357,04168

313,67877

292,14102 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0

15+0

9+0

12+0 15

15

9

12 157.049

150.000

149.202

172.000 303,65229

356,22415

321,82422

291,97434 İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

90+3

80+2

60+2 103

93

82

62 103

93

82

62 308,34784

355,94819

314,86796

295,65226 Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

9+0

6+0

— 11

9

6

— 150.459

151.000

159.268

— 307,43247

355,51632

315,68315

— Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

6+0

6+0 9

9

6

6 147.760

151.000

153.403

147.000 309,00290

355,25066

319,23632

306,29973 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

60+2 82

82

82

62 151.953

153.000

166.203

174.000 306,54102

354,01705

311,70948

290,98003 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 153.747

153.000

163.818

169.000 305,51803

353,65037

313,06934

293,63584 Harran Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 154.000

155.000

165.714

170.000 305,37528

352,47414

311,97350

292,96399 Fırat Üniversitesi (Elazığ) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4

130+4

130+4

130+4 134

134

134

134 151.198

155.000

167.311

178.000 306,98509

352,25089

311,09412

289,26074 Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

90+3

80+2 103

103

93

82 155.095

157.000

167.809

168.000 304,72757

351,20476

310,82508

294,15503 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 149.063

157.000

169.923

181.000 308,23833

351,20007

309,66909

287,82240 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 230+6

240+6

240+6

240+6 236

246

246

246 155.127

157.000

168.373

176.000 304,71082

350,97090

310,51880

289,97650 Ordu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

90+3 103

103

103

93 157.127

158.000

173.930

180.000 303,60780

350,05049

307,56830

288,11654 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

80+2

70+2 93

93

82

72 157.495

159.000

167.453

172.000 303,39327

349,50476

311,01907

292,17499 İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0

9+0

—

— 11

9

—

— 153.460

160.000

—

— 305,67299

348,80418

—

— Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 180+5

180+5

180+5

180+5 185

185

185

185 160.810

160.000

172.931

179.000 301,49252

348,74458

308,09633

288,61166 Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

110+3

120+3

130+4 103

113

123

134 159.870

161.000

175.070

182.000 302,01756

348,26077

306,96289

287,18184 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 155+4

160+4

150+4

— 159

164

154

— 160.614

162.000

183.324

— 301,60203

347,32246

302,74157

— Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

—

— 9

9

—

— 154.762

164.000

—

— 304,93421

346,41165

—

— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0

14+0

8+0

8+0 15

14

8

8 156.739

164.000

164.671

167.000 303,83915

346,07889

312,57902

294,95318 Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

90+3

80+2 103

103

93

82 166.134

168.000

180.432

188.000 298,60436

343,66758

304,14486

284,37635 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

70+2 82

82

82

72 163.848

168.000

184.338

191.000 299,83735

343,49597

302,26497

282,90430 Trakya Üniversitesi (Edirne) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 130+4

130+4

120+3

120+3 134

134

123

123 168.544

169.000

176.571

179.000 297,33799

342,95519

306,13683

288,63478 İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0

15+0

15+0

— 5

15

15

— 159.442

170.000

192.648

— 302,27863

342,59472

298,31769

— Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 115+3

110+3

110+3

100+3 118

113

113

103 168.207

170.000

184.811

193.000 297,52800

342,41945

302,01796

282,29794 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 170+5

170+5

170+5

170+5 175

175

175

175 167.763

171.000

183.799

187.000 297,75917

341,55433

302,50475

284,80844 Aksaray Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

90+3 103

103

103

93 171.855

172.000

184.930

189.000 295,63211

340,76265

301,96738

284,10768 Amasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

90+3

60+2 103

103

93

62 171.639

173.000

186.975

193.000 295,72634

340,64802

301,00460

282,02045 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

10+0

—

— 12

10

—

— 161.809

173.000

—

— 300,93855

340,26936

—

— Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

—

— 93

93

—

— 165.458

174.000

—

— 298,96168

339,97641

—

— Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 170.627

174.000

187.914

194.000 296,23987

339,62224

300,56700

281,79973 Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0

20+0

20+0

— 13

20

20

— 179.300

175.000

195.956

— 291,88625

339,44502

296,77060

— Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 120+3

120+3

120+3

120+3 123

123

123

123 173.693

175.000

185.844

188.000 294,66886

339,05272

301,54621

284,45266 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 169.748

177.000

191.556

200.000 296,68957

338,26880

298,84740

279,27166 Yalova Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 70+2

60+2

—

— 72

62

—

— 168.047

178.000

—

— 297,62478

337,34344

—

— Bingöl Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

70+2 82

82

82

72 172.806

179.000

188.959

193.000 295,11601

336,93189

300,04410

282,20986 Munzur Üniversitesi (Tunceli) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

60+2

40+1 62

62

62

41 172.657

179.000

196.620

205.000 295,19498

336,81826

296,46830

277,07846 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

90+3 103

103

103

93 178.085

180.000

189.685

197.000 292,46901

336,26814

299,70028

280,52774 Karabük Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

90+3

80+2 103

103

93

82 178.073

180.000

188.983

191.000 292,47453

336,16886

300,03131

282,92467 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 250+7

250+7

250+7

240+6 257

257

257

246 177.309

181.000

194.622

201.000 292,83650

335,56951

297,38588

278,88314 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 200.864

—

—

— 281,84059

—-

—

— Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 70+2

60+2

—

— 72

62

—

— 174.836

183.000

—

— 294,08935

334,67521

—

— Selçuk Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

70+2 82

82

82

72 181.419

183.000

186.936

187.000 290,79748

334,43808

301,01744

284,79784 Düzce Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 170+5

170+5

170+5

170+5 175

175

175

175 181.210

183.000

194.198

197.000 290,91083

334,30249

297,57337

280,37417 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

90+3

90+3 103

103

93

93 182.217

184.000

196.075

200.000 290,39939

333,63033

296,71840

279,10078 Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 75+2

75+2

70+2

60+2 77

77

72

62 180.192

185.000

198.553

205.000 291,43708

333,28789

295,62339

277,14415 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

90+3

90+3 103

103

93

93 181.413

185.000

196.817

203.000 290,80294

333,28536

296,38147

278,02559 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 181.764

186.000

201.191

207.000 290,63033

332,41312

294,41102

276,31330 Giresun Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 110+3

110+3

110+3

110+3 113

113

113

113 188.724

187.000

198.534

199.000 287,25421

331,99986

295,63328

279,54559 Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

—

— 9

9

—

— 160.786

188.000

—

— 301,51083

331,48141

—

— Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 184.100

189.000

201.553

207.000 289,49384

330,75836

294,25892

276,22706 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 184.631

190.000

200.073

205.000 289,22932

330,43641

294,91930

277,03678 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 186.240

190.000

204.852

210.000 288,45841

330,30353

292,81747

275,19945 Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 189.367

190.000

200.380

205.000 286,96900

330,26506

294,76892

277,13858 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 150+4

160+4

160+4

180+5 154

164

164

185 185.831

191.000

200.507

206.000 288,64633

330,06561

294,70876

276,75052 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

80+2

70+2

60+2 103

82

72

62 190.679

192.000

206.091

208.000 286,37023

329,48781

292,29903

276,11516 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 189.193

192.000

201.938

204.000 287,05401

329,47058

294,08510

277,70109 Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

60+2 103

103

103

62 188.562

193.000

207.834

208.000 287,31813

328,88976

291,55162

275,91879 Sinop Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

90+3

90+3 103

103

93

93 191.367

193.000

204.066

209.000 286,05652

328,83672

293,16401

275,40086 Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 192.261

194.000

204.722

206.000 285,64885

328,18499

292,87839

276,68869 Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0

11+0

7+0

7+0 14

11

7

7 194.359

194.000

195.108

189.000 284,71782

328,00590

297,17988

284,10034 Hitit Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 192.745

195.000

205.077

210.000 285,43823

327,69304

292,72298

275,26660 Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

90+3

90+3 103

103

93

93 193.213

195.000

207.081

211.000 285,22692

327,38289

291,87301

274,57520 Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

—

— 9

9

—

— 175.094

197.000

—

— 293,96508

326,77154

—

— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 85+3

80+2

70+2

60+2 88

82

72

62 193.202

198.000

207.994

211.000 285,23153

326,18874

291,48801

274,76877 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 50+2

50+2

40+1

— 52

52

41

— 195.845

198.000

204.493

— 284,07690

326,08575

292,96850

— Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 85+3

90+3

90+3

80+2 88

93

93

82 196.421

198.000

210.762

215.000 283,82102

325,86539

290,34184

273,25498 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 9+0

9+0

7+0

7+0 9

9

7

7 178.910

199.000

209.465

201.000 292,06768

325,67293

290,85636

278,84677 Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

90+3

100+3

100+3 93

93

103

103 197.773

200.000

211.680

217.000 283,22923

324,90333

289,96783

272,35889 Siirt Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 196.305

203.000

215.667

217.000 283,86982

323,44189

288,32687

272,29429 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 198.969

203.000

214.068

215.000 282,68353

323,40982

288,97203

273,19062 Trakya Üniversitesi (Edirne) Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3

100+3

100+3

90+3 103

103

103

93 198.883

203.000

209.987

211.000 282,71551

323,40716

290,65200

274,60938 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

60+2

40+1 62

62

62

41 201.427

204.000

212.582

211.000 281,58611

322,80106

289,61260

274,81001 Kafkas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 160+4

160+4

160+4

160+4 164

164

164

164 200.903

204.000

215.881

220.000 281,81730

322,78922

288,24857

271,41586 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 100+3

120+3

130+4

140+4 103

123

134

144 200.158

205.000

213.730

214.000 282,15857

322,46149

289,12444

273,43375 Iğdır Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 198.200

205.000

—

— 283,03491

322,13045

—

— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0

14+0

17+0

17+0 25

14

17

17 210.123

208.000

230.278

242.000 277,88630

320,92775

282,66757

263,68948 Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 131.218

—

—

— 319,59621

—-

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

11+0

9+0

7+0 12

11

9

7 205.797

211.000

225.994

226.000 279,70495

319,32255

284,26766

269,12776 Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 17+0

16+0

15+0

10+0 17

16

15

10 213.861

217.000

235.470

239.000 276,37398

316,30855

280,72124

264,90680 Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0

16+0

18+0

16+0 13

16

18

16 210.200

220.000

227.869

235.000 277,85470

314,90466

283,56367

266,05976 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

10+0

8+0

5+0 10

10

8

5 217.821

225.000

242.518

230.000 274,78833

312,68940

278,26512

267,84744 İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0

102+0

108+0

108+0 68

102

108

108 205.269

228.000

250.155

256.000 279,91633

311,31402

275,57914

259,37436 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

7+0

6+0

4+0 6

7

6

4 221.026

229.000

251.250

268.000 273,49112

310,69966

275,21655

256,01096 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 47+0

42+0

37+0

37+0 47

42

37

37 218.764

230.000

250.269

246.000 274,41737

309,99785

275,53353

262,43778 Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 148.156

—

—

— 308,77823

—-

—

— Girne Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0

12+0

9+0

9+0 13

12

9

9 225.929

237.000

251.069

260.000 271,55008

307,04498

275,27489

258,46570 Batman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 70+2

—

—

— 72

—

—

— 153.089

—

—

— 305,86120

—-

—

— Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 16+0

11+0

9+0

10+0 16

11

9

10 229.311

242.000

250.541

249.000 270,25561

304,95859

275,44308

261,44305 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 155.798

—

—

— 304,37134

—-

—

— Tarsus Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 40+1

—

—

— 41

—

—

— 161.404

—

—

— 301,17414

—-

—

— Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

—

— 51

51

—

— 251.474

253.000

—

— 262,37186

300,22116

—

— Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 9+0

25+0

30+0

33+0 9

25

30

33 235.209

255.000

283.818

292.000 268,00409

299,45889

265,07223

249,93247 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0

—

—

— 12

—

—

— 165.810

—

—

— 298,75872

—-

—

— Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 166.609

—

—

— 298,35424

—-

—

— İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 168.906

—

—

— 297,12734

—-

—

— İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 169.158

—

—

— 296,99387

—-

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0

10+0

10+0

1+0 8

10

10

1 229.485

263.000

314.701

230.000 270,19193

296,39385

256,80761

267,79079 Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 32+0

46+0

14+0

— 32

46

14

— 243.550

263.000

285.290

— 265,09406

296,37990

264,65157

— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0

42+0

12+0

12+0 42

42

12

12 240.514

264.000

302.467

318.000 266,12681

296,18461

259,94072

243,81267 Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0

68+0

48+0

48+0 68

68

48

48 243.387

267.000

324.554

337.000 265,14724

294,82519

254,34751

239,80824 Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0

27+0

30+0

— 27

27

30

— 27

27

30

— 259,63747

294,43168

255,77887

— İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 175.902

—

—

— 293,55811

—-

—

— İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 176.841

—

—

— 293,06035

—-

—

— Uşak Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

—

—

— 93

—

—

— 179.982

—

—

— 291,54123

—-

—

— Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0

—

—

— 10

—

—

— 179.991

—

—

— 291,53752

—-

—

— Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 25+0

20+0

11+0

7+0 25

20

11

7 266.522

279.000

295.357

258.000 257,54875

290,41588

261,84709

258,88839 Lokman Hekim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0

34+0

36+0

— 42

34

36

— 264.460

280.000

343.252

— 258,19713

289,99459

249,99909

— Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0

—

—

— 6

—

—

— 185.647

—

—

— 288,74228

—-

—

— Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

46+0

44+0 51

51

46

44 269.731

286.000

282.871

274.000 256,54188

287,92868

265,35009

254,53536 Sanko Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 23+0

9+0

20+0

63+0 23

9

20

20 283.767

286.000

373.779

Dolmadı 252,36521

287,77124

243,49112

Dolmadı İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 37+0

35+0

12+0

5+0 37

35

12

5 274.843

287.000

248.851

222.000 255,00685

287,54024

276,02081

270,56453 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0

—

—

— 9

—

—

— 188.098

—

—

— 287,52565

—-

—

— Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

—

— 51

51

—

— 339.050

293.000

—

— 237,97693

285,58193

—

— Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 80+2

—

—

— 82

—

—

— 192.512

—

—

— 285,53240

—-

—

— Erzurum Teknik Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 193.076

—

—

— 285,29227

—-

—

— Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0

68+0

72+0

72+0 68

68

72

72 357.201

295.000

320.196

305.000 233,59869

284,80170

255,45013

246,77771 Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 62+0

56+0

54+0

56+0 62

56

54

56 286.563

296.000

427.028

406.000 251,56023

284,56741

233,48167

225,42959 Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) SAY 90+3

—

—

— 93

—

—

— 196.010

—

—

— 284,00220

—-

—

— İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

54+0

36+0 51

51

54

36 281.023

298.000

327.031

336.000 253,15287

283,66126

253,75492

240,03725 Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0

8+0

—

— 5

8

—

— 288.458

300.000

—

— 251,03129

283,09927

—

— Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık) SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 205.419

—

—

— 279,85587

—-

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 29+0

30+0

25+0

40+0 29

30

25

20 305.097

321.000

477.524

Dolmadı 246,46660

276,32303

214,88628

Dolmadı Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0

76+0

76+0

4+0 68

76

76

4 306.927

348.000

427.565

208.000 245,98023

268,55342

233,38761

276,15347 İstanbul Aydın Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 71+0

62+0

3+0

3+0 71

62

3

3 318.852

324.000

331.775

309.000 242,87664

275,52041

252,63636

245,81237 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 48+0

50+0

—

— 48

50

—

— 350.955

330.000

—

— 235,16154

273,58299

—

— Kto Karatay Üniversitesi (Konya) Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 55+0

50+0

49+0

49+0 55

50

49

49 347.756

335.000

395.595

372.000 235,92921

272,11363

239,20752

233,13705 Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0

76+0

56+0

30+0 68

76

56

30 320.627

335.000

342.117

311.000 242,41092

272,05891

250,24889

245,42279 İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 76+0

68+0

72+0

63+0 76

68

72

63 365.907

339.000

352.479

352.000 231,27761

270,96945

247,94397

236,86482 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 60+0

62+0

40+0

40+0 60

62

40

40 315.916

343.000

396.280

412.000 243,64214

269,80140

239,08504

223,03274 Toros Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 43+0

33+0

32+0

32+0 43

33

32

32 355.841

345.000

386.302

398.000 233,96178

269,21451

240,99477

227,72767 Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

—

—

— 51

—

—

— 242.549

—

—

— 265,43560

—-

—

— Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 56+0

56+0

37+0

21+0 56

56

37

21 389.822

363.000

409.010

327.000 203,17070

264,45581

236,75359

241,81245 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

33+0

10+0

18+0 34

33

10

2 346.071

388.000

444.437

Dolmadı 236,32795

258,24806

230,13388

Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 10+0

5+0

8+0

10+0 10

5

2

2 389.749

391.000

Dolmadı

Dolmadı 203,51263

257,55889

Dolmadı

Dolmadı Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 32+0

32+0

40+0

40+0 21

32

40

40 Dolmadı

394.000

423.121

421.000 Dolmadı

256,78504

234,18468

214,41563 Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0

51+0

34+0

— 59

51

10

— 352.649

400.000

Dolmadı

— 234,75145

255,42079

Dolmadı

— Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 83+0

84+0

—

— 83

84

—

— 359.493

401.000

—

— 233,03046

255,26815

—

— Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 40+0

35+0

12+0

25+0 40

35

12

8 383.883

405.000

481.223

Dolmadı 220,75909

254,37047

208,07857

Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 39+0

29+0

—

— 32

29

—

— Dolmadı

405.000

—

— Dolmadı

254,33054

—

— Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 21+0

18+0

11+0

42+0 21

18

5

- 350.498

409.000

Dolmadı

Dolmadı 235,27529

253,52517

Dolmadı

Dolmadı İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

34+0

36+0

36+0 9

34

36

10 Dolmadı

412.000

453.696

Dolmadı Dolmadı

252,83830

228,04985

Dolmadı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 60+0

51+0

28+0

38+0 17

51

28

28 Dolmadı

417.000

438.009

Dolmadı Dolmadı

251,77524

231,41771

Dolmadı İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0

51+0

—

— 59

51

—

— 351.662

418.000

—

— 234,98863

251,52221

—

— Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 4+0

2+0

—

— 4

2

—

— 366.752

418.000

—

— 231,01262

251,41797

—

— İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

45+0

40+0 14

51

45

29 Dolmadı

424.000

456.189

Dolmadı Dolmadı

250,19916

227,44199

Dolmadı İstanbul Gedik Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0

—

—

— 25

—

—

— 293.833

—

—

— 249,54136

—-

—

— Ankara Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 34

—

—

— 294.961

—

—

— 249,22709

—-

—

— Yeditepe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 25+0

25+0

—

— 25

25

—

— 324.050

429.000

—

— 241,58425

249,14366

—

— Biruni Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0

34+0

—

— 32

34

—

— Dolmadı

444.000

—

— Dolmadı

246,13920

—

— İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 46+0

—

—

— 46

—

—

— 307.013

—

—

— 245,95642

—-

—

— Maltepe Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 29+0

29+0

21+0

80+0 3

29

21

25 Dolmadı

446.000

469.361

Dolmadı Dolmadı

245,67635

222,78589

Dolmadı İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0

—

—

— 68

—

—

— 312.917

—

—

— 244,39964

—-

—

— Girne Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 72+0

63+0

—

— 37

63

—

— Dolmadı

472.000

—

— Dolmadı

240,87222

—

— Beykent Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 60+0

—

—

— 60

—

—

— 330.363

—

—

— 240,05659

—-

—

— Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli (4 Yıllık) SAY 13+0

9+0

—

— 3

9

—

— Dolmadı

478.000

—

— Dolmadı

239,76035

—

— Ufuk Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 24+0

24+0

24+0

54+0 24

24

17

4 380.940

486.000

Dolmadı

Dolmadı 224,36246

238,28852

Dolmadı

Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 17+0

20+0

26+0

47+0 17

20

8

2 378.239

492.000

Dolmadı

Dolmadı 226,32556

237,20159

Dolmadı

Dolmadı Antalya Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

—

—

— 51

—

—

— 344.304

—

—

— 236,74297

—-

—

— İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 37+0

—

—

— 37

—

—

— 346.602

—

—

— 236,20604

—-

—

— Haliç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0

51+0

—

— 20

51

—

— Dolmadı

499.000

—

— Dolmadı

236,11462

—

— Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 20+0

20+0

—

— 5

20

—

— Dolmadı

507.000

—

— Dolmadı

234,74844

—

— Yüksek İhtisas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 34+0

17+0

10+0

7+0 9

17

4

6 Dolmadı

509.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

234,37235

Dolmadı

Dolmadı Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 34

—

—

— 355.357

—

—

— 234,07595

—-

—

— Girne Amerikan Üniversitesi (Girne) Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 17+0

10+0

14+0

27+0 —

10

—

2 Dolmadı

524.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

232,05201

Dolmadı

Dolmadı Avrasya Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 66+0

59+0

63+0

63+0 14

59

63

63 Dolmadı

668.000

437.864

424.000 Dolmadı

211,76639

231,44443

210,10070 İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 53+0

—

—

— 53

—

—

— 367.537

—

—

— 230,76653

—-

—

— Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0

20+0

—

— 3

20

—

— Dolmadı

537.000

—

— Dolmadı

230,12334

—

— Demiroğlu Bilim Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 80+0

—

—

— 80

—

—

— 370.116

—

—

— 229,87821

—-

—

— Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 17+0

15+0

5+0

5+0 9

15

—

- Dolmadı

540.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

229,66309

Dolmadı

Dolmadı Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 10+0

10+0

5+0

5+0 —

10

2

2 Dolmadı

557.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

227,35195

Dolmadı

Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0

15+0

—

— —

15

—

— Dolmadı

559.000

—

— Dolmadı

227,02346

—

— İstanbul Galata Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 34

—

—

— 379.848

—

—

— 225,27159

—-

—

— Atılım Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 49+0

41+0

—

— 7

41

—

— Dolmadı

620.000

—

— Dolmadı

219,78286

—

— İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 14+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 50+0

—

—

— 18

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 5+0

—

—

— 2

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—-

—

— İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 15+0

—

—

— 1

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 1+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 38+0

—

—

— 8

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—-

—

— Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 10+0

—

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 9+0

—

—

— 3

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Bahçeşehir Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 8+0

8+0

—

— 1

7

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 29+0

—

—

— 4

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— Fenerbahçe Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 9

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—-

—

— İstanbul Kent Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0

—

—

— 5

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İstanbul Atlas Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0

—

—

— 3

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

—