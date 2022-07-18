Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile Hemşirelik bölümü üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Hemşirelik taban puanları 2022 listesi ile sorgulanmaya başladı. Sonuçların ardından sıra üniversite tercih işlemlerinde. ÖSYM başkanı YKS tercihlerinin 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Hemşirelik bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları için yoğun araştırma sürüyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Hemşirelik üniversite taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, hemşirelik taban ve tavan puanları…
2022 HEMŞİRELİK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle…
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2021
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre hemşirelik bölümü taban ve tavan puanları şöyle:
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
64.020
376,79429
Koç Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
30+0
30
61.680
379,26700
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
69.279
371,37507
Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
200+5
205
73.658
367,00050
İstanbul Medipol Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
82.488
358,42891
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)
SAY
20+1
21
70.385
370,20296
Ankara Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
180+5
185
87.196
354,19593
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
Hemşirelik(Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
15+0
15
95.421
346,98098
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
210+6
216
92.467
349,52817
Bahçeşehir Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
7+0
7
98.595
344,38010
Dicle Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
101.809
341,69252
Gazi Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
220+6
226
101.780
341,71795
Bahçeşehir Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
5+0
5
77.192
363,56592
Ege Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
280+7
287
106.846
337,53299
İstanbul Medipol Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
93.309
348,80632
Biruni Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
111.524
333,76481
Marmara Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
220+6
226
111.339
333,92373
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
220+6
226
116.356
330,06082
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
160+4
164
122.010
325,97254
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
130+4
134
117.458
329,25961
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
119.855
327,53007
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
110+3
113
120.124
327,33789
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
128.374
321,48530
Yeditepe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
13+0
13
115.049
331,04757
Akdeniz Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
200+5
205
120.314
327,20658
Bursa Uludağ Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
130+4
134
121.968
325,99579
Çukurova Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
160+4
164
119.980
327,44588
Biruni Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
8+0
8
124.776
323,98624
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
8+0
8
129.109
320,97771
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
128.672
321,26769
İstinye Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
14+0
14
129.687
320,57970
İstinye Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
130.003
320,37291
Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu (4 Yıllık)
SAY
11+0
11
120.275
327,23208
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
10+0
10
130.029
320,35165
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
160+4
164
129.273
320,87789
Kocaeli Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
132.482
318,73404
Üsküdar Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
14+0
14
132.195
318,91234
İstanbul Aydın Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
133.912
317,73440
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
160+4
164
131.943
319,09289
Mersin Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
180+5
185
129.774
320,51531
Ankara Medipol Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
129.839
320,47388
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
126.044
323,12327
İnönü Üniversitesi (Malatya)
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
200+5
205
136.279
316,18347
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
141.078
313,09012
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
7+0
7
136.578
315,98059
Lokman Hekim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
8+0
8
129.337
320,83886
Sanko Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
10+0
10
146.330
309,89779
Sakarya Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
130+4
134
137.552
315,37841
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
138.538
314,70275
Haliç Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
138.032
315,04519
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
15+0
15
152.182
306,41483
Gaziantep Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
200+5
205
139.575
314,04279
İstanbul Okan Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
140.487
313,46723
Mardin Artuklu Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
70+2
72
138.703
314,60463
Erciyes Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
200+5
205
139.688
313,96634
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
130+4
134
145.088
310,64435
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
120+3
123
139.203
314,27241
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
180+5
185
148.646
308,48273
Toros Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
7+0
7
156.728
303,84439
İstanbul Kent Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
11+0
11
149.778
307,81871
Atılım Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
138.302
314,84929
Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
160+4
164
145.704
310,28493
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
8+0
8
145.390
310,46549
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
160+4
164
149.534
307,96825
İstanbul Kültür Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
8+0
8
147.342
309,27656
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
145.796
310,22774
Maltepe Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
15+0
15
157.049
303,65229
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
103
308,34784
Fenerbahçe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
11+0
11
150.459
307,43247
Ufuk Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
147.760
309,00290
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
151.953
306,54102
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
160+4
164
153.747
305,51803
Harran Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
120+3
123
154.000
305,37528
Fırat Üniversitesi (Elazığ)
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
130+4
134
151.198
306,98509
Adıyaman Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
155.095
304,72757
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
149.063
308,23833
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
230+6
236
155.127
304,71082
Ordu Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
157.127
303,60780
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
157.495
303,39327
İstanbul Atlas Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
11+0
11
153.460
305,67299
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
180+5
185
160.810
301,49252
Balıkesir Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
159.870
302,01756
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
155+4
159
160.614
301,60203
Haliç Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
154.762
304,93421
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
15+0
15
156.739
303,83915
Siirt Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
166.134
298,60436
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
163.848
299,83735
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
130+4
134
168.544
297,33799
İstanbul Gedik Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
5+0
5
159.442
302,27863
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
115+3
118
168.207
297,52800
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
170+5
175
167.763
297,75917
Aksaray Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
171.855
295,63211
Amasya Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
171.639
295,72634
İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
161.809
300,93855
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
165.458
298,96168
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
120+3
123
170.627
296,23987
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
13+0
13
179.300
291,88625
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
120+3
123
173.693
294,66886
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
169.748
296,68957
Yalova Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
70+2
72
168.047
297,62478
Bingöl Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
172.806
295,11601
Munzur Üniversitesi (Tunceli)
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
60+2
62
172.657
295,19498
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
178.085
292,46901
Karabük Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
178.073
292,47453
Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
250+7
257
177.309
292,83650
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
60+2
62
200.864
281,84059
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
70+2
72
174.836
294,08935
Selçuk Üniversitesi (Konya)
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
181.419
290,79748
Düzce Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
170+5
175
181.210
290,91083
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
182.217
290,39939
Bitlis Eren Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
75+2
77
180.192
291,43708
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
181.413
290,80294
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
181.764
290,63033
Giresun Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
110+3
113
188.724
287,25421
Antalya Bilim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
160.786
301,51083
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
184.100
289,49384
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
60+2
62
184.631
289,22932
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
186.240
288,45841
Kastamonu Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
189.367
286,96900
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
150+4
154
185.831
288,64633
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
190.679
286,37023
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
189.193
287,05401
Muş Alparslan Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
188.562
287,31813
Sinop Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
191.367
286,05652
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
192.261
285,64885
Avrasya Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
14+0
14
194.359
284,71782
Hitit Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
192.745
285,43823
Yozgat Bozok Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
193.213
285,22692
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
175.094
293,96508
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
85+3
88
193.202
285,23153
Atatürk Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (4 Yıllık)
SAY
50+2
52
195.845
284,07690
Artvin Çoruh Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
85+3
88
196.421
283,82102
Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
178.910
292,06768
Gümüşhane Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
197.773
283,22923
Siirt Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
196.305
283,86982
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık)
SAY
60+2
62
198.969
282,68353
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
198.883
282,71551
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) (4 Yıllık)
SAY
60+2
62
201.427
281,58611
Kafkas Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
160+4
164
200.903
281,81730
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
100+3
103
200.158
282,15857
Iğdır Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
60+2
62
198.200
283,03491
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
25+0
25
210.123
277,88630
Ankara Medipol Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
131.218
319,59621
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
205.797
279,70495
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
17+0
17
213.861
276,37398
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
13+0
13
210.200
277,85470
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
10+0
10
217.821
274,78833
İstanbul Medipol Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
68+0
68
205.269
279,91633
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
221.026
273,49112
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
47+0
47
218.764
274,41737
Beykent Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
10+0
10
148.156
308,77823
Girne Üniversitesi (Girne)
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
13+0
13
225.929
271,55008
Batman Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
70+2
72
153.089
305,86120
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
16+0
16
229.311
270,25561
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
40+1
41
155.798
304,37134
Tarsus Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
40+1
41
161.404
301,17414
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
51+0
51
251.474
262,37186
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
235.209
268,00409
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
12+0
12
165.810
298,75872
Doğuş Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
166.609
298,35424
İstanbul Arel Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
10+0
10
168.906
297,12734
İstanbul Galata Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
169.158
296,99387
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
8+0
8
229.485
270,19193
Sanko Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
32+0
32
243.550
265,09406
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
42+0
42
240.514
266,12681
Üsküdar Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
68+0
68
243.387
265,14724
Ufuk Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
27+0
27
27
259,63747
İstanbul Atlas Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
175.902
293,55811
İstanbul Okan Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
176.841
293,06035
Uşak Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
179.982
291,54123
Nişantaşı Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
10+0
10
179.991
291,53752
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
25+0
25
266.522
257,54875
Lokman Hekim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
42+0
42
264.460
258,19713
Fenerbahçe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
6+0
6
185.647
288,74228
Yeditepe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
51+0
51
269.731
256,54188
Sanko Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
23+0
23
283.767
252,36521
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
37+0
37
274.843
255,00685
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
SAY
9+0
9
188.098
287,52565
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
51+0
51
339.050
237,97693
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
80+2
82
192.512
285,53240
Erzurum Teknik Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
60+2
62
193.076
285,29227
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
68+0
68
357.201
233,59869
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
62+0
62
286.563
251,56023
Kırklareli Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)
SAY
90+3
93
196.010
284,00220
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
51+0
51
281.023
253,15287
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
5+0
5
288.458
251,03129
Yozgat Bozok Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (4 Yıllık)
SAY
60+2
62
205.419
279,85587
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
29+0
29
305.097
246,46660
Biruni Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
68+0
68
306.927
245,98023
İstanbul Aydın Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
71+0
71
318.852
242,87664
İzmir Tınaztepe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
48+0
48
350.955
235,16154
Kto Karatay Üniversitesi (Konya)
Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
55+0
55
347.756
235,92921
Haliç Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
68+0
68
320.627
242,41092
İstinye Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
76+0
76
365.907
231,27761
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
60+0
60
315.916
243,64214
Toros Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
43+0
43
355.841
233,96178
Ankara Medipol Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
51+0
51
242.549
265,43560
Maltepe Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
56+0
56
389.822
203,17070
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Girne)
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
34
346.071
236,32795
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
10+0
10
389.749
203,51263
Bahçeşehir Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
32+0
21
Dolmadı
Dolmadı
Fenerbahçe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
59+0
59
352.649
234,75145
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
83+0
83
359.493
233,03046
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Lefkoşa)
Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
40+0
40
383.883
220,75909
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
39+0
32
Dolmadı
Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
21+0
21
350.498
235,27529
İstinye Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
9
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
60+0
17
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
59+0
59
351.662
234,98863
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
4+0
4
366.752
231,01262
İstanbul Okan Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
51+0
14
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
25+0
25
293.833
249,54136
Ankara Medipol Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
34
294.961
249,22709
Yeditepe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
25+0
25
324.050
241,58425
Biruni Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
42+0
32
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
46+0
46
307.013
245,95642
Maltepe Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
29+0
3
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Medipol Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
68+0
68
312.917
244,39964
Girne Üniversitesi (Girne)
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
72+0
37
Dolmadı
Dolmadı
Beykent Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
60+0
60
330.363
240,05659
Üsküdar Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli (4 Yıllık)
SAY
13+0
3
Dolmadı
Dolmadı
Ufuk Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
24+0
24
380.940
224,36246
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
17+0
17
378.239
226,32556
Antalya Bilim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
51+0
51
344.304
236,74297
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
37+0
37
346.602
236,20604
Haliç Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
51+0
20
Dolmadı
Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
20+0
5
Dolmadı
Dolmadı
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
9
Dolmadı
Dolmadı
Doğuş Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
34
355.357
234,07595
Girne Amerikan Üniversitesi (Girne)
Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
17+0
—
Dolmadı
Dolmadı
Avrasya Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
66+0
14
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
53+0
53
367.537
230,76653
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
27+0
3
Dolmadı
Dolmadı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
80+0
80
370.116
229,87821
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
17+0
9
Dolmadı
Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
10+0
—
Dolmadı
Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
25+0
—
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Galata Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
34
379.848
225,27159
Atılım Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
49+0
7
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
14+0
—
Dolmadı
Dolmadı
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
50+0
18
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
1
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
5+0
2
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
15+0
1
Dolmadı
Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
1+0
—
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
38+0
8
Dolmadı
Dolmadı
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
10+0
—
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
9+0
3
Dolmadı
Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
SAY
8+0
1
Dolmadı
Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi
Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
29+0
4
Dolmadı
Dolmadı
Fenerbahçe Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
9
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Kent Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
59+0
5
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi
Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
SAY
34+0
3
Dolmadı
Dolmadı
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34+0
|
3
|
Dolmadı
|
Dolmadı