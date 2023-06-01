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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Hemşireyi tehdit eden doktor açığa alındı

Hemşireyi tehdit eden doktor açığa alındı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire T.B. ile aynı merkezde görevli aile hekimi İ.Ö. ve sağlık çalışanı eşi A.Ö. arasında siyasi görüş nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre; CHP'li doktor İ.Ö, AK Parti'ye oy verdiğini öğrendiği hemşire T.B'ye, "Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız, gideceksin" diyerek hakaretler etti. Hemşire T.B'nin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Aile hekimi İ.Ö. ile eşi A.Ö. açığa alındı. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki "İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak" hükmü uyarınca, doktor ve eşinin sözleşmelerinin 2 ay süreyle askıya alındığı, ayrıca haklarında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Hemşireyi tehdit eden doktor açığa alındı
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