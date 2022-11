Her 5 saniyede 1 kişi diyabetten ölüyor

Halk arasında 'şeker hastalığı' olarak da bilinen diyabet, her geçen gün tüm dünyada hızlı bir şekilde artıyor. Diyabet konusunda yenilikçi tedaviler sunan ilaç firmasının Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Jens Pii Olesen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla SABAH'a konuştu.Diyabetin son dönemde artan rakamları ile 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Olesen, "Dünyada ve ülkemizdeki artış oldukça hızlı ve endişe verici. Tüm dünyada toplam 537 milyon kişi diyabetle yaşıyor, bunun anlamı her 10 kişiden 1'i diyabetli. Bu rakam 2019'daki tahminlerin 74 milyon üzerinde bir artış ve bu sayının 2030'da 643 milyon, 2045'te 700 milyon olacağı hesaplanıyor. 2021 verilerine göre her 5 saniyede 1 kişi diyabet sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de rakamlar oldukça yüksek. Yaklaşık 9 milyon diyabetli birey sayısı ile Türkiye Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Her 100 kişiden 16'sı diyabetli. Bu sayının 2045'te 13 milyona çıkacağı öngörülüyor" diye konuştu.Türkiye'de, Ar-Ge yatırımları ölçeğinde ilaç şirketleri arasında ilk 5'te yer aldıklarını kaydeden Olesen, "Tip 2 diyabet tedavisinde haftalık insülin, tip 1 diyabeti tamamen ortadan kaldırmak için kök hücre çalışmalarımız ümit verici bir şekilde devam ediyor. Dünya Diyabet Günü vesilesi ile "Fazla Şeker" adlı yeni bir farkındalık projesini hayata geçiriyoruz. Bireylerin fazla şekerin olası etkilerinden korunması için farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.