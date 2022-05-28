Her akşam mama için dükkâna geliyor

Düzce'de Osman Durdu isimli esnaf, dükkânının içinde mama kumbarası kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde işyerinde alışveriş yapan vatandaşlar, kumbaraya para atarak sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor. Durdu da her akşam mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyor. Bu dağıtıma başlamasının ardından Ateş adı verilen sokak kedisi ise her akşam dükkâna gelmeye başladı. Kediyi dışarı çıkarmak istese de başarılı olamayan işletme sahibi, kedinin dükkân içinde gezmesine izin verdi. Dükkânın bir anda maskotu haline gelen Ateş, mama paketini de kendi açıyor. İHA