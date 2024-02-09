İstanbul Beylikdüzü'nde Edirne istikametine seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman, karşı yönden gelen metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beylikdüzü Edirne istikameti Haramidere durağı yakınlarında saat 22.15 sıralarında korkunç bir kaza gerçekleşti.Seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek amacıyla aracından inen şoför Eyüp Maytalman'a karşı yönden gelen H.A.'nın idaresindeki başka bir metrobüs çarptı. Kazanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman'a ilk müdahaleyi yolcular yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eyüp Maytalman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Maytalman'ın cenazesiEsenyurt'ta ikindiye müteakip kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.Öte yandan Maytalman'ın halasının torunu olan Hacı Doğan (50), Adli Tıp Kurumu önündeki açıklamasında; "Eyüp'e yeğenim derdim. En son bir hafta önce konuştuk. 'Dayı işim çok ağır, zor. Ama çalışmak zorundayım. 250 tona yakın yük taşıyorum. Her an kaza yapıp ölebilirim' dedi. Ona 'Bırak yeğenim" dedim ama çocukları olduğu için bırakamayacağını söyledi. 2 küçük kızı var. Bu saatten sonra bizlere düşen çocuklarına ve şeker hastası olan eşine sahip çıkmak olur. Eyüp, çocuklarının eğitimini çok önemsiyordu" dedi.