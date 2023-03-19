Her cinayette ırkçılık algısına başvuruyor

Konya'nın Meram ilçesi Kayıhüyük Mahallesi'nde iki yıl önce koyun otlatma nedeniyle yaşanan mera kavgasında Diyarbakırlı 43 yaşındaki Hakim Dal'ı öldüren katil zanlısı Mehmet Ölmez, 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dal Ailesi'nin avukatı olan ve daha önce kapatılan BDP'den Cihanbeyli Belediye Başkan aday adayı olan Abdurrahman Karabulut olayı "Müvekkiller Diyarbakır ilinden Konya'ya göç etmişlerdir. Müvekkiller etnik kökenleri itibarıyla Kürt'tür. Kayıhüyük Mahallesi sakinleri ise müvekkilleri Kürt olmaları sebebiyle dışlamışlardır. Mahalle sakinleri, sırf etnik kökenleri Kürt olduğu için müvekkillere terör örgütü üyesi muamelesi yapmışlardır" diyerek "ırkçılık" diyerek algı yapmak istedi. Karabulut daha önce de iki komşu arasında yaşanan husumet nedeniyle 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları olayında da "Kürt-Türk kavgası" algısı yaratmaya çalışmıştı. Konya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada katil zanlısı Mehmet Ölmez kasten öldürme suçundan 25 yıl hapse mahkûm oldu.