‘Her eve girmesi gereken bir eser’

Sabah'ın armağan ettiği Temel İslam Ansiklopedisi'nin kuponları toplanmaya başlandı. Herkesin evindeki kütüphanede yer alacak olan 8 ciltlik ansiklopedi, okurlardan yoğun ilgi görüyor. Türkiye Diyanet Vakfı İSAM tarafından hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi'ni Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Başkanı Mürteza Bedir ve Türkiye Diyanet Vakfı İSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Çolak, SABAH'a anlattı:"İslam Ansiklopedisi'nin bir kısmı 30-40 yıl öncesinde kaleme alınan maddeleri yenilerek bu ansiklopediye girdi. Bu açıdan çok değerli bir çalışma olan ansiklopedi genel okuyucu düşünülerek ve onlara hitap edecek şekilde uyarlandı. Dilinin daha anlaşılabilir olmasına dikkat edildi. İçinde İslam kültürü ve medeniyetinde yer alan önemli şahsiyetlerin biyografileri, İslam kültür ve medeniyetindeki temel eserler, kavramlar, akımlar ve kurumlara ilişkin maddeler mevcut. Felsefe, Kelam, Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi temel disiplinlere ait kavramlar ve konular öz bir biçimde bu çalışmada yer alıyor.Bu ansiklopedi dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik olarak hazırlandı. İçeriği, 14 asırlık tarihsel süreçte oluşmuş geniş bilgi havuzundan önemli âlimlerimiz tarafından özenle seçilerek oluşturuldu. Bu bir misyon çalışmasıdır. Bu önemli misyonu da İslam ümmetinin ana yolunu tercih etmiş bu toprakların çok kıymetli âlimleri gerçekleştirdi. Kendi ilim paradigmamıza uygun olarak yapılan kolektif çalışmada geleneksel birikimimizle çağın yeni ihtiyaçları ahenkli bir şekilde buluşturuldu.