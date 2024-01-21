Her güne bir oyun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere yarıyıl tatiline ilişkin yazı gönderildi. Ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi istendi. Bu doğrultuda MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik pek çok etkinliğin gün gün yer aldığı kitaplar hazırlandı. "Ailemle Oynuyorum, Okuyorum Yarıyıl Tatil Kitabım"da, çocukların dil öğrenimi başta olmak üzere düşünme becerileri ve yeteneklerinin gelişiminde oyun yoluyla öğrenmelerine vurgu yapıldı. Öğrencilerin aileleriyle keyifli vakit geçirebilmeleri için yarıyıl tatili sürecinde planlanan 'oyun', 'hikâye', 'şiir', 'atasözü', 'bilmece', 'bulmaca', 'tekerleme' ve 'fıkra' gibi başlıklarda farklı etkinliklere yer verildi. Okul öncesi öğrencilerin velilerine yönelik de "Yarıyıl Tatili Etkinlik Takvimi" belirlendi. Takvimde, ailelerin 16 günlük tatil süresince çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri adına günlük etkinlik önerileri sunuldu.Lise öğrencilerinin velilerine yönelik ise 'Yarıyıl Tatili Rehberi' çıkarıldı. Kitapta okul başarısını artırma ve motivasyondan, aile içi ilişkileri geliştirecek stratejilere, teknoloji kullanımından, kaliteli vakit geçirmek için yapılabilecek aktivitelere yer verildi. 'Yarıyıl tatilinde aile toplantısı', 'kaliteli zaman geçirmenin mutluluğu', 'teknolojinin bilinçli kullanımı', 'okul başarısını ve motivasyonunu artırmada ailenin rolü' ve 'üniversiteye hazırlık sürecinde aile' başlıkları ile yarıyıl tatilinde uygulanabilecek, ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı ve destekleyici ilişki kurmalarına yardım edecek bilgiler sunuldu. Rehber kitapta ayrıca özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanarak onlara en uygun eğitim deneyiminin sunulmasına yönelik öneriler de yer aldı. Söz konusu kaynaklar, MEB'in internet sitesinde erişime açıldı.