Her katil olay yerine dönermiş, bu cani de döndü

FATIH'TE yaşayan Mahmut Gürler
, iddiaya göre geçen 10 Şubat'ta eşi Melek Gürler'i bodrumdaki kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. İddiaya göre 2 çocuklu Gürler çifti, kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler çocuklarına evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti. Melek Gürler'in olaydan 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi. Olaydan sonra tutuklanan Mahmut Gürler, bugün İstanbul Adliyesi 40. Ceza Mahkemesi'nde cinayetten hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi SABAH'a konuşan Melek Gürler'in kardeşi Yonca Yıldız
, "Bu nasıl soğukkanlı bir katil ki önce Melek ablamı öldürmüş. Sonra 3 bileziğini gasp etmiş. 11 yıllık evliydiler. Sonra da eşime ulaşamıyorum diye herkesi aramış. Yetmiyormuş gibi 'Her katil olay yerine geri döner' sözünü doğrularcasına öldürdüğü Melek ablamın başına gelip, ah vah edip, seni kim öldürdü deyip, feryat etti" dedi.