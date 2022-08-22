Her satırı vahşet!

ANKARA'NIN Altındağ ilçesinde 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i piknik tüpü ile döverek ölümüne neden olan cani baba Onur Gezer hakkında istenen ceza belli olurken talihsiz çocuğun, babası tarafından gördüğü eziyet Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıktı. Raporda, çocuğun vücudunda çok sayıda morluk, ezilme, sıyrık ve kırık tespit edildi. Kadir'in ölümünün kafasındaki kırık nedeni ile beyin kanaması sonucu gerçekleştiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 9 ay önce hapisten çıktığı öğrenilen Onur Gezer hakkında, 'Kasten öldürme' ve çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kadir'in babasının saldırısı sırasında çığlıklar attığı, Gezer'in, çocuğunun kafasını duvara vurup tekme attığı, yara oluşturacak şekilde canavarca hisle yaralayıp öldürdüğü kaydedildi. Hazırlanan iddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.