Her şey çocuklar sevinsin diye…

NİHAN GÜNAY/atv Ana Haber Spikeri

FARUK ERDEM/Takvim Ekonomi Müdürü

Konya'ya en son 4 sene önce gelmiştim. Şehrin özellikle kentsel dönüşüm alanındaki değişimi, ilk gözüme çarpan oldu. Deprem, hayatımızın gerçeği… Konya 3. derece deprem riskli olmasına rağmen Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu konuda oldukça hassas.Biliyorsunuz Konya, önemli de bir üniversite şehri..120 bin üniversite öğrencisi var.Yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfusun olduğunu düşünürsek, öğrenci sayısı azımsanmayacak bir rakam. Kentin daha güvenli ve yaşanabilir olması gençlerimiz için de önemli.Gelelim kadınlarımıza… Konya'da ev hanımlarımıza yönelik neler yapıldığını merak ediyordum…Başkan Altay ile birlikte makam aracı olan Türkiye'nin ilk ve yerli elektrikli otomobili Togg'la hem şehir turu attık hem de kadınlarımızı konuştuk… Konya'daki Komek 'den bahsetti başkan.Yılda 50 binden fazla kadınımıza, 30 'a yakın branşta eğitim veriliyormuş.Kırsalda kadın eliyle üretilen ürünlerin pazarlanmasına da ayrıca önem veriyorlar.'Kırsaldaki vatandaşların gelirinin yükselmesi gerekiyor' diyor Altay.Bu nedenle de kırsalda yaşayan kadınları tarımsal alanda desteklemek amacıyla kadın kooperatiflerini destekliyor ve ürünleri satacağı merkezler oluşturuyor Konya Büyükşehir Belediyesi. Çalışmalar son 1 yılda hızlanmış.Başkanla şehir turu attıktan sonra kendi gözlerimle görmek için KOMEK'in yolunu tuttum.KOMEK'in atölyesine girdiğimizde bizi, makinelerin başında harıl harıl çalışan kadınlarımız karşılıyor. Hepsinin tek bir amacı var,peluş oyuncakları zamanında dikip,çocukların yüzünü güldürmek.Hemen hepsi anne, eş… Sabah 8, akşam 5 çalışıyorlar.Mesaileri uzun ama söylediklerine göre sıkı değil. Çocuklarının okul saatlerine göre birbirlerini idare ediyorlar. Dostluk,işten önce geliyor. Arkadaşlık için işe gelenler bile var… 'İşimizi severek yapıyoruz, yaptığımız oyuncak kim bilir hangi çocuğun yüzünü güldürecek... Böyle düşününce daha da mutlu oluyoruz' diyor 2 yıldır atölyede peluş oyuncak diken...İlk kez kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşayanlar da var. 'Yıllardır hiç çalışmamışız,kendi harçlığımızı çıkarmak çok güzel.İnsan alışınca bırakmak istemiyor' diyorlar… Kadınların sosyal hayata katılmaları için meslek edindirme kurslarının yeri çok kıymetli. Özellikle Anadolu'da bu, çok daha ihtiyaç duyulan bir durum. Kadınlar böylece hem üretime hem de istihdama katkıda bulunuyorlar.Tüm belediyelere örnek olsun, daha fazla kadınımız bu fırsatlardan yararlanabilsin. Dileğim bu. Çünkü kadın olmadan her şey eksik.Kadınlarımızın TOGG'un oyuncaklarını yaptığını duyunca bir de Başkan Altay'ın makam aracının TOGG olduğunu öğrenince şehir turu kaçınılmaz oldu. Türkiye'nin ilk ve yerli elektrikli otomobili TOGG'la şehir turu atarken kadınlarımızı konuştuk… Bu arada araca biner binmez yerli olduğu için gurur duyduğumdan mı yoksa gerçekten farklı olduğundan öı bilmiyorum ama beni ilk andan itibaren etkiledi TOGG. Dashboard denilen kokpit kısmı; ince detaylarla sizi etkisi altına alıyor ilk bakışta. Kokpitin anlaşılabilir olması da sürücünün araçla bağını ilk andan itibaren güçlendiriyor. Sessiz,inanılmaz keyifli ve konforlu bir sürüş deneyimi oldu benim için. Başkanın zamanı olsa bütün gün Anadolu Kırmızısı TOGG'la Konya sokaklarında turlayabilirdim.Bu yıl ilk kez düzenlenen Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, 8 bin metrekare alanda, 110'un üzerinde firma ile 200'ün üzerinde markaya ev sahipliği yaptı. Yurtdışı ve yurtiçi satın almacıların yoğun ilgi gösterdiği ticari fuar, Nobel Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği (KASD) işbirliği ile düzenlendi. Alım heyetleri kapsamında 52 ülkeden profesyonel alıcıların ziyaret ettiği fuarda ikili iş görüşmeleri gerçekleşti ve ihracat iş birlikleri sağlandı. Fuarı dört gün boyunca toplamda 7 bin 625 profesyonel alıcı ziyaret etti. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu yönetimi ve çatısında olan 65 oda yetkilisi üyeleri ile birlikte; T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da fuara katılanlar arasındaydı. Ağar, "Bakanlık olarak 17 bin firmaya 6 milyar TL destek sağladık. Nobel Master Shoes Fuarı'nın önümüzdeki yıllarda da kapsamını genişletmesi, uluslararası boyutlarda markalaşmış bir fuar niteliğini kazanması, ülkemiz fuarcılık sektörü ve ihracatçı firmalarımızın tanınırlığının artması açısından önem taşıyor" diyerek fuarın Konya'ya ve sektöre olan katkısının altını çizdi. Nobel Master Shoes Fuarı'nda; ABD, Almanya, Andorra, Angola, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Fas, Filistin, Gana, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, Kanada, Kazakistan, Kırgızistan, Yemen ve Yunanistan'dan olmak üzere toplam 52 ülkeden alım heyetleri yer aldı. Alım heyetlerinin yanı sıra Türkiye'nin 81 ilinden gelen profesyonel ayakkabı alıcıları, toptancıları ve distribütörleri, Türkiye'nin zincir mağaza markaları el yapımı deri ayakkabı imalatı ile Konya Mastershoes fuarında 4 gün boyunca ticari anlaşmalar gerçekleştirdi. Türkiye ayakkabı ve deri sanayinde yer alan tüm meslek odalarını ve birlikleri ağırlayan fuar; sektörün ithalat ve ihracatçılarını tek çatı altında bir araya getirerek Türkiye'nin ayakkabı ticaretine yön verdi.Konya Büyükşehir Belediyesi, merkezde sunduğu yüksek standartlı yol hizmetlerini ilçelerde ve bağlı mahallelerde de gerçekleştiriyor. 4 milyon liralık çalışma tamamlanmak üzere. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan tüm bölgelerde yol standartını yükseltme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Merkezde ve ilçelerde yol altyapısını güçlendirme çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Başkan Altay, "2023 yatırım programı kapsamında planlamaya aldığımız yolları tamamlamak için yoğun uğraş veriyoruz. Bu çerçevede Doğanhisar ilçemize bağlı Deştiğin ile Konakkale mahallelerimiz arasındaki yolda güzergâh iyileştirme çalışması yürütüyoruz. Maliyeti 4 milyon lirayı bulan çalışmamızı bu sezon tamamlayacağız inşallah. Bahar aylarıyla birlikte yolun kaplama tabakası işlemini de gerçekleştireceğiz. Böylece iki mahallemizi birbirine bağlayan yolun standardı yükselmiş olacak" dedi.Mahalle yolu çalışmaları kapsamında Hadim ilçesine bağlı Umurlar Mahallesi'nde de yol genişletme çalışmalarını tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, altyapısını tamamladığı yolu kaplama tabakası yapılmaya hazır hale getirdi.Çocukluk yıllarımın geçtiği Konya'ya ne zaman gitsem, şehirde bir huzur havası hissediyorum. Birbirine saygılı, şehrine ve çevreye duyarlı, sakin insanların yaşadığı bir yer. Geniş temiz caddeleri, sorunsuz ulaşım ve altyapısı, düzenli kent planı ile ziyaret edenlerin 'tam yaşanacak şehir' yorumu yaptıkları bir bölge. İşsizliğin en az hissedildiği, sanayisiyle, tarımıyla, ihracatıyla ve KOBİ'leriyle Türkiye ekonomisine büyük katkı yapan Konya, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin insanı önceleyen yatırımlarıyla sürekli gelişiyor.Konya'daki bu gelişmeyi izlerken önemli bir ayrıntı dikkatinizi çekiyor. Şehir "değişmeden gelişiyor." Güzelliği, gelişmeyi fark ediyorsunuz ama şehrin ana yapısı aynı kalıyor. Tamam, çocukken top oynadığımız arsalar yok ama temel doku birebir aynı. Hissettiğiniz hava aynı...Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın ev sahipliğinde yaptığımız Konya turunda bu gelişmeyi gözlerimizle görme fırsatı buluyoruz. Bunu yapmak kolay değil. O yüzden "Konya Belediyeciliği" diye bir model de oluşmuş durumda. Vatandaşın kararlara birebir katılabildiği, Konya ve Konyalıya hizmet anlayışı...Özellikle belediyenin yatırımları hem istihdam oluşturuyor hem de başta yeme-içme sektörü olmak üzere birçok alanda fiyatları da düzenliyor. Başkan ile sokaklarda gezerken Konyalıların İbrahim Altay'a ilgisinden, hizmetlerin nasıl karşılık bulduğunu anlıyoruz.Konya Valisi değerli okul arkadaşım Vahdettin Özkan ve Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile sohbetimizde de kentteki huzuru bir kere daha dinliyorum. Yerel yöneticilerin uyumu, vatandaşın desteği ile Konya huzurun ve mutluluğun şehri haline gelmiş durumda. Gürültüden, kaostan, kalabalıktan uzak, sakin, dingin bir yapısı var Konya'nın.Konya ekonomisiyle de Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi. Sanayi kuruluşları dünya çapında üretim yaparken, otomotiv yedek parça, makine imalatı ve savunma sanayiinde ilk sırada yer alıyor. Şehir yine birçok tarım ürününde üretim birincisi. Un, şeker, tuz, süt, buğday, arpa, şeker pancarı, ay çekirdeği, lale, mısır, havuç bunlardan bazıları. İhracatını her geçen gün artıran şehir, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için hazır durumda.