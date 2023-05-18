Her yağmurda aynı çile

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından önceki gün aniden bastıran şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Şiddetli yağış dolayısıyla Edirne'de bazı evleri su bastı. Yağmur etkisini artırınca suyla kaplanan cadde ve sokaklarda bazı araçlar mahsur kaldı. Caddede suya gömülen aracında mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu yüzünden evleri yağmur ve lağım suları basan vatandaşlar Belediye Başkanı Recep Gürkan'a seslenerek isyan etti. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar belediye yetkililerinin defalarca aramalarına rağmen geri dönüş alamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Diyaliz hastası olan Özge Kısaç, belediye yetkililerini aradıklarını ama bir türlü gelmediklerini belirterek, "Buradan Recep Gürkan'a sesleniyorum. Bizi görsün artık, altyapı mı yapar, ne yapar artık bilemiyorum. Yoldaki pis su olduğu gibi bahçemize geri taştı. Her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yazıktır günahtır, bizim de evlatlarımız var. Belediye artık buraya bir çare bulsun. Kaç defadır arıyorum, sürekli olarak sıraya aldıklarını söylüyorlar. En azından bir araba gönderseydiler, burada biriken suyumuzu çekseydiler. Yazık günah değil mi ailemize, ben bu halde yarın sabah diyalize gireceğim" dedi.Yeni ameliyat olduğunu ve yağmur sularının içinde perişan halde kaldığını ifade eden vatandaşlardan Gülser Kısaç, "Yetkililer ellerini vicdanlarına koysunlar bizi bu su baskınlarından artık kurtarsınlar. Seneler oldu ama bir çare bulunamadı. Sinir hastası ve diyaliz hastası kızımın evine bu sular giriyor. Belediyemizi arıyoruz ama gelip bir müdahalede bulunmuyorlar. Oy zamanı benim kapıma geliyorlar. Artık bir çare bulsunlar" diye konuştu. İHAEdirne'de sağanak yağış sonucu caddeler göle dönerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bir vatandaş ise sanayi sitesi önünde oltayla balık tutarak, belediye yetkililerine tepki gösterdi. Hasan Çöl adlı vatandaş, "Her yağmurda saraçhanenin su sorunu var. Bu durum bizi çok etkiliyor. Su birikintisine giren araçlar mahsur kalıyor. Lütfen yetkililere sesleniyorum artık bir çare bulunsun" dedi