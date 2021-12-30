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Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:30 Son Güncelleme: 30.12.2021 11:32

Her yerde aranan çocuk evinin yanında bulundu

ABBAS ÇAKAR
Her yerde aranan çocuk evinin yanında bulundu

Düzce Yığılca’da kayıp ihbarında bulunulan 9 yaşındaki Yusuf için bütün ekipler seferber oldu. Her yerde bulunması için çalışma başlatılan çocuk, akşam saatlerinde evinin yakınlarında sağlıklı bir şekilde bulundu.

Düzce'nin Yığılca İlçesi Doğanlar Köyünden oturan ve evden çıktıktan bir süre sonra ortalıklardan kaybolan 9 yaşındaki Yusuf için, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve gönüllü ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler ve köylüler, en son akşam saat 19:00 sularında köy merkezinde görüldüğü öğrenilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ederken, her yerde aranan Yusuf, akşam 23:00 sularında evinin yakınında sağlıklı bir şekilde bulunarak, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

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Her yerde aranan çocuk evinin yanında bulundu
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