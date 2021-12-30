Her yerde aranan çocuk evinin yanında bulundu

Düzce'nin Yığılca İlçesi Doğanlar Köyünden oturan ve evden çıktıktan bir süre sonra ortalıklardan kaybolan 9 yaşındaki Yusuf için, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve gönüllü ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler ve köylüler, en son akşam saat 19:00 sularında köy merkezinde görüldüğü öğrenilen çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmalar devam ederken, her yerde aranan Yusuf, akşam 23:00 sularında evinin yakınında sağlıklı bir şekilde bulunarak, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.