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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Her yerde kedisini arıyor

Her yerde kedisini arıyor
BURSA'DA 6 yıldır gözü gibi baktığı kedisi kaybolan kadın, bulana 10 bin TL ödül vereceğini söyledi. Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde gayrimenkul sektörüyle uğraşan Sevcan İlici'nin kedisi, evinin bahçesinde oynarken kayboldu. 6 yaşındaki kedisini her yerde arayan İlici, kediyi bulamadı. Evladı kadar sevdiği kedisini bulana 10 bin TL ödül vaat eden hayvansever İlici, "Kızım yerine koyduğum kedim 1 hafta önce evimizin bahçesinden kayboldu. Her yerde arıyorum. Kedim Altınşehir Mahallesi 217 sokakta kayboldu. Kedimi sokak sokak her yerde arıyorum. Kedim çok uysal bir kedi, birisi sevmek istese boynunu uzatıp kendini sevdirir, koyu gri renkte, ismine çok duyarlı. 'Şans gel kızım' dendiğinde anında koşarak gelebilen bir kedi. Kedim dişi ve kısırlaştırma işlemi yapılmıştır. Kedimin cinsi scottish fold, bulanların haber vermesini rica ediyorum" dedi. İHA

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