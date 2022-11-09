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Giriş Tarihi: 10.11.2022

Her yıl 30 santimetre yaklaşıyoruz

Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş: Depremler her yıl Türkiye ile Yunanistan’ı 30 santimetre yaklaştırıyor. Yüz binlerce yıl sonra Yunanistan ile kara komşusu olacağız

İHA
Her yıl 30 santimetre yaklaşıyoruz
Deprem ülkesi olan Türkiye'de son 10 ayda irili ufaklı 17 bin tane deprem meydana geldi. Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, Arap levhasının hareketliliğinden dolayı sürekli Türkiye'nin bulunduğu Anadolu levhasını sıkıştırdığını ve yılda 20 ile 30 santim arasında batıya, Yunanistan'a doğru kaydırdığını belirtti.
Her yıl Türkiye'de yaklaşık 22 bin deprem olduğunu vurgulayan Daş, "Yüz binlerce yıl sonra İzmir, Muğla ve o bölgede bulunan illerimiz Yunanistan ile kara komşusu olacak veya burada bulunan şu an gündemde de olan 12 Ada ve diğer adaların boyutları değişecek, yeni adalar çıkacak anlamına geliyor" dedi.



Daş, "6.5 ve 7.2 arasındaki özellikle Malatya ile Adıyaman arasından bulunan Çelikhan fay segmenti üzerinde bir deprem olacağını öngörüyor. Bunun sebebi olarak da son zamanlarda o bölgede öncü deprem olarak nitelendirdiğimiz çok fazla küçük büyüklükte depremlerin meydana gelmesi. Malatya'da olabilecek bir deprem yine Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman civarındaki illeri etkiler" diye konuştu.

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