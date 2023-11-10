Haberler Yaşam Haberleri Herekeli kayıp halıcıyla ilgili korkunç şüphe
Giriş Tarihi: 11.11.2023

Herekeli kayıp halıcıyla ilgili korkunç şüphe

Üç gündür kayıp olan işadamı Nurhan Ör’ün İstanbul’a çağrılıp öldürüldüğü, ardından cesedin parçalara ayrılarak asitle yok edildiği öne sürüldü.

ABBAS ÇAKAR
Herekeli kayıp halıcıyla ilgili korkunç şüphe
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke'de halı fabrikası sahibi olan evli ve 2 çocuk babası Nurhan Ör, 7 Kasım'da ortadan kayboldu. Ailesi kendisine ulaşamayınca, durumdan şüphelenerek emniyete ihbarda bulundu. 9 Kasım Perşembe sabahı, Nurhan Ör'e ait otomobil, polis ekipleri tarafından Gebze'de bulundu. Araçta yapılan incelemelerde ise kan izlerine rastlandı. Ör'ün cep telefonu ise bir hafriyat kamyonunun kasasında bulundu. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Nurhan Ör'ün arkadaşı olduğu öğrenilen bir şüpheli, Ör'ü İstanbul'a çağırıp öldürdüğünü söyledi. Ancak Ör'ün cesedi bulunmadı. Nurhan Ör'ün öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı, asit kullanılarak ortadan kaldırıldığı üzerinde duruluyor. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Özel’den küstah sözler: Başkan Erdoğan’ı yönelik o çıkışına tepki yağdı: Haddini bil!
ABD'den itiraf: Filistinliler katledildikçe İsrail ve ABD dünyadan izole oluyor
Son dakika: Yargıtay'dan AYM açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail sabrımızı zorluyor, hayalden uyanacakları günler yakındır
İYİ Parti'de istifa depremi! Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Trabzonspor, evinde Konyaspor’u devirdi! Onuachu yıldızlaştı, Fırtına üst üste 2. kez kazandı…
BM'den Gazze'deki soykırıma ilişkin açıklama: Ekmek sırasındaki insanlar bile vuruluyor
İsrail'den kalleş saldırı: Sürgün yolundaki sivilleri bombaladı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Herekeli kayıp halıcıyla ilgili korkunç şüphe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA