Herekeli kayıp halıcıyla ilgili korkunç şüphe

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke'de halı fabrikası sahibi olan evli ve 2 çocuk babası Nurhan Ör, 7 Kasım'da ortadan kayboldu. Ailesi kendisine ulaşamayınca, durumdan şüphelenerek emniyete ihbarda bulundu. 9 Kasım Perşembe sabahı, Nurhan Ör'e ait otomobil, polis ekipleri tarafından Gebze'de bulundu. Araçta yapılan incelemelerde ise kan izlerine rastlandı. Ör'ün cep telefonu ise bir hafriyat kamyonunun kasasında bulundu. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Nurhan Ör'ün arkadaşı olduğu öğrenilen bir şüpheli, Ör'ü İstanbul'a çağırıp öldürdüğünü söyledi. Ancak Ör'ün cesedi bulunmadı. Nurhan Ör'ün öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı, asit kullanılarak ortadan kaldırıldığı üzerinde duruluyor. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.