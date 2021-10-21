DENİZLİ
'DE Acıpayam
Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, 7 ay önce Kovid-19 nedeniyle 15 gün hastanede tedavi gördü. Hastaneden çıktıktan kısa süre sonra, Kovid-19'a yakalanan ağabeyi ve babasının vefat haberini aldığını anlatan Şevkan, "Biz bu hastalığı çok acı tecrübe ettik. Hastanedeki doktorlarımızdan birisi 'Sizi ölümden döndüren şey aşınızın etkisidir' diye söyledi. O zaman iki doz aşımı tamamlamıştım. Kardeşimde aşı yoktu. Keşke ağabeyime bir doz aşı yapılabilseydi de yanımızda olsaydı. Babamın da yaşı dolayısıyla vücudu virüsü kaldıramadı" diye konuştu. Şevkan, aşının önemine değinerek, "Aşı karşıtlarına şunu söylemek istiyorum, sizin tereddüt edip yaptırmadığınız aşının bir dozunu kardeşime ve onun gibilere yaptırmak için dünyaları verirdim. Herkes aşısını yaptırsın ve tedbirli olmaya devam etsin" dedi. Ceyhan TORLAK
/SABAH