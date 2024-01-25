Herkesin gözü önünde doğum yaptı! Göbek bağını bile kesmeden bebeği kaldırımda sürükledi...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hala göbek kordonuna bağlı olduğu tespit etti. Yetkiler şöyle konuştu: "Bir restoranın hemen önündeydi, dolayısıyla bu davranışa ve sonrasında gerçekleşen her şeye tanık olan çok sayıda insan vardı."

Sağlık görevlileri kordonu kesti ve nefes alan ancak hareket etmeyen kız çocuğuna hemen tıbbi bakım sağlamaya başladı. Yenidoğan daha sonra ambulansla acil servisine götürüldü. Yetkili Amon-Wilkins, "Neyse ki bebek kurtuldu" dedi. "O gece hastanede bulunan pediatri doktoruna göre durumu iyi."

Amon-Wilkins, doktorun Lum'un hamileliğinin süresini "38 hafta civarında olduğunu, dolayısıyla (bebeğin) yaşayabileceğini" tahmin ettiğini söyledi.

Polis, bebeğin sağlık personeli tarafından annesinden ayrılmasının ardından Lum'un bölgeyi terk etmeye çalıştığını söyledi. Lum, çocuğunu terk ettiği şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınarak tedavi için hastaneye götürüldü. Daha sonra hastaneye kaldırıldığı için daha fazla soruşturma yapılıncaya kadar herhangi bir suçlamada bulunulmadan polis nezaretinden serbest bırakıldı.

Bebek, değerlendirme ve tedavisinin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. Çocuğun terk edilmesi, bir yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suç sayılmaktadır. Mahkeme kayıtlarına göre Lum'un bir sabıka kaydı var ancak daha önce herhangi bir ağır suçtan hüküm giymemişti. Yıllardır Hawaii 'nin Hilo şehir merkezinde yaşadığı biliniyor ve sık sık yoldan geçen arabalara ve yayalara bağırırken görülmekte.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından polis, gerekli suçlamaları incelenmek üzere Savcılık Bürosuna gönderecek. Amon-Wilkins, "Bunu kısa süre içinde savcılara ileteceğiz ve soruşturmayla ilgili yapabileceğimiz fazla bir şey kalmadı" dedi ve ekledi, "Neredeyse 25 yıllık hayatımda böyle bir vaka görmedim."