Restoranda hesap kavgası:1 ölü, 2 yaralı

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar B.A.K. ve A.Ç. ise olay yerinde ilk müdahaleni ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar iki kişinin de durumunu ciddi olduğunu bildirdi. Cinayetin ardından eğlence mekanına gelen jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Ş.Y. gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Esat Kani ise otopsi için morga kaldırıldı. Kani'nin Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Korkunç cinayetin ardından jandarmada sorgusu tamamlanan Ş.Y. ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.