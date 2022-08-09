Restoranda hesap kavgası:1 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Bucak İlçesinde bir eğlence mekanında çıkan hesap kavgasında tüfekle vurulan evli ve 2 çocuk babası Esat Kani (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşları B.A.K. ve A.Ç. ağır yaralandı.
Olay sabaha karşı Bucak'ın Kestel Köyü'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda eğlenen 3 arkadaş sabaha karşı gelen hesaba itiraz etti. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibi Ş.Y. av tüfeği ile 3 kişiye ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tüfekten çıkan domuz kurşunu olarak bilinen bilye büyüklüğündeki saçmadan yaralanan Esat Kani ile arkadaşları B.A.K. ve A.Ç., kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören diğer müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Esat Kani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar B.A.K. ve A.Ç. ise olay yerinde ilk müdahaleni ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar iki kişinin de durumunu ciddi olduğunu bildirdi. Cinayetin ardından eğlence mekanına gelen jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Ş.Y. gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Esat Kani ise otopsi için morga kaldırıldı. Kani'nin Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Korkunç cinayetin ardından jandarmada sorgusu tamamlanan Ş.Y. ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.