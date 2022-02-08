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Giriş Tarihi: 8.2.2022 08:31

Hesapları çalıp vurgun yaptılar... Tam üç milyon dolar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hesapları çalıp vurgun yaptılar... Tam üç milyon dolar...

İstanbul Siber Polisleri; insanların sosyal medya hesaplarını çalan ve “Yüklü Para Kazanma” vaadiyle tuzağa düşürdükleri takipçilerden toplamda 3 milyon dolar haksız kazanç sağlayan bir çeteyi çökertti.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda kişinin sosyal medya hesaplarını çalarak haksız kazanç sağlayan bir çeteye İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. İddialara ve İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; çalınan hesaplardan bazı görsellerle paylaşımlar yapan çete üyeleri, bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek hesaplarda bulunan takipçileri de "Yüklü Para Kazanma" vaadiyle tuzağa düşürdü. 27 kişiyi dolandıran ve 3 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edilen çetenin üyesi 37 kişi "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı.

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Hesapları çalıp vurgun yaptılar... Tam üç milyon dolar...
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