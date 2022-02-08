Hesapları çalıp vurgun yaptılar... Tam üç milyon dolar...

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda kişinin sosyal medya hesaplarını çalarak haksız kazanç sağlayan bir çeteye İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. İddialara ve İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; çalınan hesaplardan bazı görsellerle paylaşımlar yapan çete üyeleri, bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek hesaplarda bulunan takipçileri de "Yüklü Para Kazanma" vaadiyle tuzağa düşürdü. 27 kişiyi dolandıran ve 3 milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edilen çetenin üyesi 37 kişi "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı.