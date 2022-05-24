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Giriş Tarihi: 24.5.2022 15:57 Son Güncelleme: 24.5.2022 16:10

HES’e su götüren borular patladı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HES’e su götüren borular patladı

Erzurum’un Tortum ilçesinde bulunan Hidroelektrik Santrali’ne su taşıyan borular akşam saatlerinde patladı. Patlayan borular nedeniyle bölgedeki derelerde taşkınlar meydana geldi. Suyun şiddeti nedeniyle yer yer heyelanların yaşandığı bölgede 3 işçide yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş ise ‘Gereken neyse yapılacak’ diyerek adli ve idari soruşturmaya işaret etti.

Erzurum'un Tortum ilçesinin Pehlivanlı ve Bağbaşı yol ayrımına 500 metre mesafede, özel işletmeye ait Hidroelektrik Santraline su taşıyan boru, gece patladı. Yüksek bir noktadan geçen borudan akan su, heyelan ve taşkınlar ile çevredeki yollarda bölünmelere neden oldu. Tepeden akan su, tonlarca toprağı de beraberinde sürükledi. Patlayan boruya müdahale etmek isteyen HES çalışanları İshak Yıldız, Erol Erkanlı ile Murat Akçakoca yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Patlama nedeniyle bölgede buşunan Pehlivanlı Köyünde bir balık çiftliğinde hasar meydana geldi. Taşkına neden olan patalama sebebiyle tesiste beslenen balıklar araziye saçıldı. Bazı alanlarda ise heyelanlar meydana geldi. Erzurum Valisi Okay Memiş ise HES borularının patladığı bölgede incelemelerde bulundu. Yıkılan ve hasar gören yollarla ilgili çalışma başlatıldığını söyleyen Vali Memiş, gerekli tüm incelemelerin yapılacağını söyledi.

Vali Memiş; "Buradan o saatte araç geçmiyor olması, ev olmaması can kaybını önlemiş oldu. Gerisini telafi edeceğiz. Burada büyük bir su kitlesi oluşmuş. Su kitlesini tahliye ediyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğü, menfez ve köprüleri temin etti. Biriken suyu kaldıracağız. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından heyelanlı yerden geçici olarak Serdarlı yolunu ulaşıma açmış olacağız. En kısa sürede bölgeye elektrik vereceğiz. Devlet elinden geldiği kadarıyla sorunu çözecek. HES'le ilgili olarak idari, adli açıdan ne gerekiyorsa yapılacak, bunun faturasını da ödeyecekler. Şu anda acil bir durumla karşı karşıya olduğumuz için öncelikle sizi rahata kavuşturacak çalışmalar yapacağız. Jandarma sürekli burada olacak, Kaymakam Bey sürekli burada olacak" dedi.

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HES’e su götüren borular patladı
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