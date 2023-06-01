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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Hidrosefalı hastası Zeynep’ın yüzü gülsün

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Hidrosefalı hastası Zeynep’ın yüzü gülsün
Bartın'da 3 çocuklu ailenin en küçüğü olan Zeynep Yetkin'e (6) 4 aylıkken hidrosefali hastalığı (beyin ve çevresinde aşırı sıvı birikmesi) teşhisi kondu. Hayırseverlerin desteğiyle 1 yaşında beynine şant takılan küçük kızın beyninde 2 yıl sonra da tümör çıktı. Tümörün büyümemesi için SGK'nın ödeme listesinde olmayan 470 Euro'luk ithal iğnelerden 15 tane yapılmasına karar verildi. 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altında kalınca 2 ayağına platin takılan baba Mehmet Yetkin, kızının sağlığı için uzanacak bir yardım eli beklediğini söyledi.

TANESİ 470 EURO
Baba Mehmet Yetkin (40), "Kızım artık diğer çocuklar gibi koşup oynayacak derken, 2 sene sonra beyninde ur oluştu. Şimdi onunla mücadele ediyoruz. Bu urun büyümemesi ve tedavisi için yurtdışından gelen ve devletin ödeme listesinde olmayan bir iğne olması gerekiyor. İğnenin etkisi 3 ay sürüyor ve bir iğne 470 Euro. Son kontrollerde doktor 15 tane daha vurulması gerektiğini söyledi. Bu iğneyi alma gücümüz yok, atık kâğıt, plastik toplayarak, bazen de inşaatlarda yevmiye usulü çalışarak evime ekmek götürebiliyorum. Komşuların yardımı ile geçiniyoruz" dedi. İlk iğnenin hayırsever kişi ve kurumların yardımlarıyla temin edildiğini belirten baba Yetkin, "İlk iğnenin ardından kızım düzeldi, yüzüne gülümseme geldi. 3 ayda bir iğne temin etmemiz gerekiyor. Eğer iğne olursa kızım iyileşecek. Kızım için uzanacak bir yardım eline ihtiyacımız var" diye konuştu.

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Hidrosefalı hastası Zeynep’ın yüzü gülsün
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