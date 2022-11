Hilal Altınbilek’in sevgilisi Mehmet Can Uzun kimdir? Mehmet Can Uzun ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak Metin Hara ile ilişkisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Mehmet Can Uzun ile birlikte görüntülendi. Bu gelişmenin ardından iş insanı, Hilal Altınbilek'in sevgilisi Mehmet Can Uzun kimdir sorusuyla araştırmaların odağında yerini aldı. İşte Mehmet Can Uzun ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı!