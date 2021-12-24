Hint keneviri yetiştiren akademisyene istenen ceza belli oldu

Ankara'da ODTÜ'de öğretim görevlisi Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenlenerek terasında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilmişti. Tanju Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Tanju Aksoy, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmış, arkadaşı S.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tanju Aksoy hakkında , 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'TOHUMLARIN DOĞRULUĞUNU ÖLÇMEK İÇİN EKTİM'

Hazırlanan iddianame kapsamında ifadesinde ABD'ye gittiği sırada uyuşturucuya başladığını dile getiren Aksoy, "Türkiye'ye döndüğümde uyuşturucu kullanmaya devam ettim ancak daha sonraları satın alabileceğim yer konusunda sıkıntı yaşamaya başladım. Bu nedenle geçen yıl Kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kuruttum. Bu şekilde suçlamaları kabul ediyorum ancak hiç kimseye uyuşturucu satmadım. Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım" diye konuştu.

İddianamede, Aksoy'un evinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili bilirkişi raporunda, 'dikili ve sökülü vaziyetteki Hint keneviri kök sayısı, bunlardan elde edilebilecek uyuşturucu madde miktarı, satıma hazır esrarın ele geçirilmesi ve yanı sıra evde uyuşturucu hapların ele geçirilmesi' hususlarını da dikkate alarak, şüphelinin savunmasında 'kullanıcıyım' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

Terasta Hint keneviri yetiştiren ODTÜ öğretim görevlisi tutuklandı!