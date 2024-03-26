Hiperaktif Emir kick boksta dünya şampiyonu oldu

Konya Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Emircan Abdullah Beserek, çok yaramaz ve hareketli bir çocuk olması nedeniyle yaramazlıkları ile başa çıkamayan ailesi tarafından enerjisini atabilmesi için 8 yaşında kick boksa yazdırıldı. Beserek, antrenmanlara başladığında 'Bu spor tam bana göre' diyerek çalışmalarını arttırdı. Genç sporcu henüz 6 ay sonra miniklerde ilk şampiyonluğunu kazandı. Emircan Abdullah Beserek geçen süre içerisinde 2 dünya, 4 Türkiye şampiyonluğu ile 1 de Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Milli sporcu son olarak 20 – 24 Mart tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Kick Boks Best Fighter Dünya Kupası'nda rakiplerini bir bir yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Kürsünün ilk sırasına çıkan milli sporcu İstiklal Marşı'nı gururla okudu. Emircan Abdullah Beserek, "Ailem biraz uslansın, akıllansın diye göndermişlerdi, ben şampiyon oldum. Ülkemi olimpiyatlarda da en iyi şekilde temsil etmek en büyük hedefim" dedi.