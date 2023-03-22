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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Hırka-i Şerif cuma ziyarete açılacak

AA
Hırka-i Şerif cuma ziyarete açılacak
Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, kutsal emanetin ramazan dolayısıyla 24 Mart Cuma günü ziyarete açılacağını bildirdi. Hırka-i Şerif ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00- 18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi'nde ise teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar ziyaret edilebilecek olup, arife günü ikindi namazı sonrasında ziyaret duayla sonlanacak. Samir, Hırka-i Şerif'in Veysel Karani'ye, Hz. Peygamber'in vasiyeti üzerine vefatından sonra Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından intikal ettirildiğini söyledi. Veysel Karani Hazretleri'nin, Hz. Ali'nin yanında Sıffin Savaşı'nda 657 yılında şehit olduğunu belirten Samir, "Hırka-i Şerif, buradan da aile silsilesi ile 59 kuşaktır bugüne kadar gelmiş durumda. Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir" dedi.

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Hırka-i Şerif cuma ziyarete açılacak
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