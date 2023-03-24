Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen Hırka-i Şerif, İstanbul Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'nde dün ziyarete açıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı. 1851'den beri aynı camide muhafaza edilen kutsal emaneti görmek isteyenler cami girişinde kuyruk oluşturdu. Hırka-i Şerif ramazan boyunca ziyarete açık olacak. Gelenler, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı. Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, "Allah izin verirse kıyamete kadar koruyacağız" dedi.