Haberler Yaşam Haberleri Hırsıza ateş açtı yeğenini vurdu
Giriş Tarihi: 8.5.2022

Hırsıza ateş açtı yeğenini vurdu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Hırsıza ateş açtı yeğenini vurdu
İzmir'de A.Ö. isimli çiftçi ve yeğeni Ömer Öztarla, kendilerine ait arazide durdukları sırada traktörün arkasına bağlayıp toprağı sürmeye yarayan pulluğun çalındığını fark edince harekete geçti. Ara sokaklarda şüpheliyi arayan amca ve yeğen, Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı kavşağına geldi. Hırsızlık şüphelisi E.K.'yi pulluk ile birlikte yakalayan A.Ö. tartışmaya başladı. Öfkesine hâkim olamayan A.Ö. tabancası ile E.K.'ye ateş etti. Omuz ve bacağından vurulan E.K. ağır yaralanırken, amcasını durdurmaya çalışan Ömer Öztarla da kurşunlardan nasibini aldı. Kurşunun başına isabet ettiği Öztarla, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. A.Ö. ise tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
Son dakika: İstanbul'un 7 ilçesinde operasyon! 232 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika: Gülben Ergen sahnede bayıldı! Tedavisi sürüyor
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Çankırı'da korkunç kaza: 3 ölü, 12 yaralı
Van Valiliğinden Sinan Oğan'ın provokatif 'göçmen' paylaşımına yalanlama
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Domenec Torrent'ten Başakşehir yorumu! "Muslera'ya aşığım..."
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsıza ateş açtı yeğenini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA