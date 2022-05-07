Hırsıza ateş açtı yeğenini vurdu

İzmir'de A.Ö. isimli çiftçi ve yeğeni Ömer Öztarla, kendilerine ait arazide durdukları sırada traktörün arkasına bağlayıp toprağı sürmeye yarayan pulluğun çalındığını fark edince harekete geçti. Ara sokaklarda şüpheliyi arayan amca ve yeğen, Ahmet Piriştina Caddesi Doğal Yaşam Parkı kavşağına geldi. Hırsızlık şüphelisi E.K.'yi pulluk ile birlikte yakalayan A.Ö. tartışmaya başladı. Öfkesine hâkim olamayan A.Ö. tabancası ile E.K.'ye ateş etti. Omuz ve bacağından vurulan E.K. ağır yaralanırken, amcasını durdurmaya çalışan Ömer Öztarla da kurşunlardan nasibini aldı. Kurşunun başına isabet ettiği Öztarla, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. A.Ö. ise tutuklandı.