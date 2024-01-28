Hırsızı jant kapaklarından yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan 400 bin lira değerinde tekstil ürünlerinin çalınması üzerine inceleme başlattı.



Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Olay yerine araçla gelen hırsızın kullandığı aracın bazı bölgelerindeki vuruklar ve jant kapaklarının şeklinden iz sürüldü.







Güzergah üzerindeki kamera görüntülerinden; jant kapakları tespit edilerek takip yapıldı ve aracın plakası belirlendi. H.İ. isimli hırsız, Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı ve tutuklandı.