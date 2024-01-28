Haberler Yaşam Haberleri Hırsızı jant kapaklarından yakaladılar
Giriş Tarihi: 28.1.2024 15:02 Son Güncelleme: 28.1.2024 15:10

Hırsızı jant kapaklarından yakaladılar

İstanbul’da bir araçtan 400 bin liralık tekstil ürünü çalan hırsız, kullandığı aracın jant kapaklarından iz süren Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Hırsızı jant kapaklarından yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan 400 bin lira değerinde tekstil ürünlerinin çalınması üzerine inceleme başlattı.

Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Olay yerine araçla gelen hırsızın kullandığı aracın bazı bölgelerindeki vuruklar ve jant kapaklarının şeklinden iz sürüldü.



Güzergah üzerindeki kamera görüntülerinden; jant kapakları tespit edilerek takip yapıldı ve aracın plakası belirlendi. H.İ. isimli hırsız, Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı ve tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de seçim mi kurultayın rövanşı mı?
CHP’li vekiller İsveç oylamasında doğru olanı yaptı
Tırnaklardaki bu belirti kalp hastalığı habercisi! Eğer böyle görünüyorsa…
Amerikan İç Savaşı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızı jant kapaklarından yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA