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Giriş Tarihi: 4.12.2022 09:56 Son Güncelleme: 4.12.2022 10:16

Hırsızlar bu kez araba motoru çaldı! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul Avcılar’da bir otomotiv firmasının deposuna giren hırsızlar piyasa değerini yaklaşık 2 milyon lirayı bulan 28 adet şoför otomobil motorunu çaldı. Kilolarca ağırlığındaki motorları kamyonete yükleyip çalan 3 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yakalandı. Polis şüphelilerle birlikte çalınan 27 motoru da eşe geçirdi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsızlar bu kez araba motoru çaldı! Piyasa değeri 2 milyon lira

Avcılar'da bulunan bir depoya giren hırsızlar depoda bulunan sıfır araç motorlarını yanlarında getirdikleri kamyonete yüklediler. Kilolarca ağırlığındaki 28 ayrı sıfır motoru çalan 3 hırsız bununla da yetinmeyip depodan başka motor parçalarını da aldılar. Ardından kayıplara karıştılar. Konuyla ilgili olarak iş yeri sahibi Adem U. 13 Kasım gibi Polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İncelenen kamera görüntülerinde şelaleleri tespit edilen şüpheliler 19 suç kayıtlı Yaşar U., 7 suç kayıtlı Sadık K. ve 2 adet suç kaydı olan Sinan K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde çalınan 27 motorun yerini söyledi. Polis ele geçirdiği sıfır araç motorunu sahiplerine teslim etti. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlar bu kez araba motoru çaldı! Piyasa değeri 2 milyon lira
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