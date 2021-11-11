Hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi Eski PTT Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre apartmanın giriş kısmında bulunan su sayaçlarını kimliği belirsiz kişi veya kişiler yerinden sökerek çaldı.

Durumu fark eden apartman sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Vatandaşlar su sayaçlarının çalınıp kimlere satıldığını merak etillerini belirtirken çalıntı malları kim alır diye sitem etti. Bu kişilerden bunları alanların kesinlikle suç ortağı olduklarını ifade ettiler. Vatandaşlar bir an önce hırsızların yakalanmasını istediler.