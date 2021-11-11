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Giriş Tarihi: 11.11.2021 22:11

Hırsızlar su sayaçlarını çaldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Şanlıurfa’da bir binada bulunan su sayaçlarını çalan hırsızlar vatandaşları hayrete düşürdü.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi Eski PTT Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre apartmanın giriş kısmında bulunan su sayaçlarını kimliği belirsiz kişi veya kişiler yerinden sökerek çaldı.

Durumu fark eden apartman sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Vatandaşlar su sayaçlarının çalınıp kimlere satıldığını merak etillerini belirtirken çalıntı malları kim alır diye sitem etti. Bu kişilerden bunları alanların kesinlikle suç ortağı olduklarını ifade ettiler. Vatandaşlar bir an önce hırsızların yakalanmasını istediler.

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Hırsızlar su sayaçlarını çaldı
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