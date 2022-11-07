Hırsızlar Tarihi Saat Kulesi’ne dadandı: 48 saatte bir çalınıyor

SU TEKNESİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Tarihi yapının çevresi ve muslukların su tekneleri ise vatandaşlar tarafından kirletiliyor. Her gün onlarca turistin önünde poz verip, fotoğraf çektirdiği tarihi yapının etrafına atılan kuruyemiş kabukları dikkati çekerken, çeşmelerin su teknesine ise kullanım amacı dışında karton bardak, su şişesi gibi malzemelerin atıldığı görüldü.



MUSLUK KULPLARI 48 SAATTE BİR ÇALINIYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, tarihi yapıda gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında son 1 yılda 75 tane musluk takıldığı belirtildi. Ayrıca musluk kulplarının 48 saatte bir yenilendiği belirtilirken açıklama şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Saat Kulesi'nde 12 tane musluk var. 3 tanesi çalınma esnasında su tesisatlarına zarar verildiği için çalışmıyor. Bölgede tadilat yapmak için Anıtlar Kurulu'ndan izin alınması gerekiyor. O yüzden 3 musluk için şu anda tamirat yapılamıyor. Geri kalan 9 musluktan 5 musluğun kulpu çalındı. Ne zaman çalındığı belli değil. 48 saatte bir kulplar yenileniyor. Çok büyük bir vandalizm var. Bu yıl 75 tane musluk takıldı. En son eylül ayında 15 tane takıldı. Muslukların çalınmasını engellemek için sabitleme aparatı takılıyor. Ancak bu sefer de musluk kulpu veya sabitleme aparatı çalınıyor. Eksik olan musluk kulpları hemen takılacak" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, ekiplerin bölgede her gün temizlik çalışması faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların bu konuda daha hassas olması istendi.