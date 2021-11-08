Hırsızlık için 50 güvercini yaktı

KORKUNÇ olay, önceki gün BursaYıldırım'a bağlı Samanlı Mahallesi'nde Abdullah Turan'a ait tarlada yaşandı. Güvercin kafesindeki demir parmaklıkları kesen şüpheli, sadece üç güvercini alabildi. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, kapısını açamayınca kafesi ateşe verdi. Bu sırada olay yerinden geçen bir güvenlik görevlisini gören şüpheli, çaldığı güvercinleri bırakıp kaçtı. Kafesin yandığını öğrenen Abdullah Turan, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kafesteki yangını söndürdü. Toplam 50 güvercinin yandığı olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Jandarmanın, olayı tesadüfen gören güvenlik görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. DHA