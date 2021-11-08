Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlık için 50 güvercini yaktı
Giriş Tarihi: 9.11.2021

Hırsızlık için 50 güvercini yaktı

Hırsızlık için 50 güvercini yaktı
KORKUNÇ olay, önceki gün Bursa Yıldırım'a bağlı Samanlı Mahallesi'nde Abdullah Turan'a ait tarlada yaşandı. Güvercin kafesindeki demir parmaklıkları kesen şüpheli, sadece üç güvercini alabildi. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, kapısını açamayınca kafesi ateşe verdi. Bu sırada olay yerinden geçen bir güvenlik görevlisini gören şüpheli, çaldığı güvercinleri bırakıp kaçtı. Kafesin yandığını öğrenen Abdullah Turan, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kafesteki yangını söndürdü. Toplam 50 güvercinin yandığı olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Jandarmanın, olayı tesadüfen gören güvenlik görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün!
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
14 yaşındaki kızını vurması için kadın tetikçi kiralamış!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlık için 50 güvercini yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA