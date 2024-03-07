Hırsızlık için girdi kayınvalidesini öldürdü

İZMİR'DE, Suriye uyruklu Emine Muhammed (40) isimli kadın, hırsızlık için girdiği evde eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay, 5 Mart akşamı 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Eski gelininin evine gizlice girdiğini gören Zadet Derin'le Emine Muhammed arasında arbede çıktı. Muhammed, eski kayınvalidesini defalarca bıçaklayarak evdeki ziynet eşyalarını aldı ve kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma yaşlı kadının vefat ettiğini belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında kendi evine gittiği saptanan Emine Muhammed gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.