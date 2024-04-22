Hırsızlık için girdi yakalanınca “çocuklarıma siz mi bakacaksınız” deyip kaçtı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, tamirat işleri yapılan yeni ve boş bir binaya zemin kattan girdi.
Şahıs çalacak bir şeyler aradığı ednada içeride tamirat yapan işçiler tarafından fark edilerek yakalandı. Ardından bina arasına çıkartılan şahıs için işçiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.
SAVUNMASI ŞAŞIRTTI
Olayla ilgili konuşan bina sakini Burcu Kınacı, "Hırsız geldi ve sonrasında inşaattan bir şeyler çalmaya çalışıyordu. Adamlar da yakalamaya çalıştılar. Yakaladıktan sonra birkaç tane vurdular ama hırsız kaçmayı başardı. Dört tane çocuğunu olduğunu ve bırakmalarını söyledi. Sanırım yalan söyledi. 'Kendimi buradan aşağıya atayım mı, atladıktan sonra çocuklarıma siz mi bakacaksınız?' dedi. İnşaat işçileri polisi aradı. O esnada hırsız kaçtı" dedi.