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Giriş Tarihi: 22.4.2024 10:56

Hırsızlık için girdi yakalanınca “çocuklarıma siz mi bakacaksınız” deyip kaçtı

İstanbul Kağıthane’de tadilat işleri yapılan boş bir binaya giren hırsız, işçiler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Çöpleri karıştırdığını iddia eden şahıs, polisi arayan işçilerin elinden “çocuklarım var” diyerek kurtulup kaçtı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bina sakini Burcu Kınacı, şüphelinin “çocuklarıma siz mi bakacaksınız?” dediğini söyledi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsızlık için girdi yakalanınca “çocuklarıma siz mi bakacaksınız” deyip kaçtı

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, tamirat işleri yapılan yeni ve boş bir binaya zemin kattan girdi.

Şahıs çalacak bir şeyler aradığı ednada içeride tamirat yapan işçiler tarafından fark edilerek yakalandı. Ardından bina arasına çıkartılan şahıs için işçiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Şahsı kaçmasın diye kolundan tutan işçiler, onu zapt etmekte güçlük çekti. Şahıs ise çocuklarım için çöp karıştırıyordum iddiasında bulunarak kurtulmaya çalıştı. İşçilerin bir anlık dalgınlığından yararlanan şahıs, koşarak kaçtı.

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Olayla ilgili konuşan bina sakini Burcu Kınacı, "Hırsız geldi ve sonrasında inşaattan bir şeyler çalmaya çalışıyordu. Adamlar da yakalamaya çalıştılar. Yakaladıktan sonra birkaç tane vurdular ama hırsız kaçmayı başardı. Dört tane çocuğunu olduğunu ve bırakmalarını söyledi. Sanırım yalan söyledi. 'Kendimi buradan aşağıya atayım mı, atladıktan sonra çocuklarıma siz mi bakacaksınız?' dedi. İnşaat işçileri polisi aradı. O esnada hırsız kaçtı" dedi.

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Hırsızlık için girdi yakalanınca “çocuklarıma siz mi bakacaksınız” deyip kaçtı
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