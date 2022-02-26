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Giriş Tarihi: 26.2.2022 11:25 Son Güncelleme: 26.2.2022 11:47

Hırsızlık için girdiği evde genç kadını bıçaklayıp öldürdü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Hırsızlık için girdiği evde genç kadını bıçaklayıp öldürdü

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde 24 yaşındaki Duriye Taşdelen evine hırsızlık için giren N.K tarafından bıçaklandı. Komşuların evde ağır yaralı bulduğu iki çocuk annesi genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla İlçesi Yukarı Mahalle'de oturan Duriye Taşdelen'in gece saatlerinde evine kimliği belirsiz bir kişi hırsızlık için girdi. Kocası İzmir'de işçi olarak çalışan genç kadın, hırsızı fark edince engel olmak istedi. Genç kadının yardım çığlıkları atması üzerine hırsız Duriye Taşdelen'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sabah komşuları tarafından evinde ağır yardalı bulunan Duriye Taşdelen, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen iç organ yaralanması ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

KATİL SUÇ MAHALLİNDE YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde delil çalışması yaparken, sivil polisler ise mahallede çalışma yaptı. Evin etrafında şüpheli hareketler yapan 26 yaşındaki N.K polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden N.K'nın eve hırsızlık için girdiğini Duriye Taşdelen'e yakalanınca da kendisini bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Hırsızlık için girdiği evde genç kadını bıçaklayıp öldürdü
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