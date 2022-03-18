Hırsızlık şüphelisi 9 kişi yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ve Serinhisar ilçelerinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili çalışmalar yaptı. Çalışmalar neticesinde ekipler, farklı adreslerden hırsızlık yapan E.Ç., R.C., S.C., M.E., Ş.Ç., M.E., Ü.T., Ö.Y. ve O.C.T. isimli 9 şüphelinin adresini tespit etti. Ekiplerce adreslere düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin adli makamlardaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.