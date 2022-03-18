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Giriş Tarihi: 18.3.2022 09:30 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:07

Hırsızlık şüphelisi 9 kişi yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Hırsızlık şüphelisi 9 kişi yakalandı

Denizli’de jandarmanın çeşitli hırsızlık olaylarına ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 2 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonda 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ve Serinhisar ilçelerinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili çalışmalar yaptı. Çalışmalar neticesinde ekipler, farklı adreslerden hırsızlık yapan E.Ç., R.C., S.C., M.E., Ş.Ç., M.E., Ü.T., Ö.Y. ve O.C.T. isimli 9 şüphelinin adresini tespit etti. Ekiplerce adreslere düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin adli makamlardaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Hırsızlık şüphelisi 9 kişi yakalandı
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