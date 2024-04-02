Hız tutkusu 2 can aldı

Adana'da, önceki gece merkez Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nde aşırı hız yaptığı iddia edilen Ferhat'ın kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan motosiklet, önce su borusunun geçtiği betona ardından ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Motosiklet sürücüsü Poyraz ile arkasında bulunan Ali Algül, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Poyraz ve Algül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Gaziantep'te önceki akşam çevre yolu üzerinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı. Arkadan gelen bir otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Hafif ticari araçta bulunan Mehmet Güler (57) ve Cesur Ekinci (44) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesinde, önceki akşam E.A.'nın (19) kullandığı motosiklet, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük (75), ardından da yol kenarında bulunan İ.K.'ye çarptı. Büyük'ün öldüğü kazada, sürücü İ.K. yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde, tünelde karşı yönden gelen TIR'ın dorsesine çarpan kamyonetteki İlyas Çelik (56), hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa´nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki Fatma keklik ölürken, 3 kişi de yaralandı. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan birinde bulunun F.Ç. (31) ölürken, 3 kişi de yaralandı.