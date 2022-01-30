‘Hızla bulaşıyor bağışıklık sağlamıyor’

Prof. Dr. Tülek, “Omicron’da tekrar enfeksiyon oranı yüksek, bu yeterli bağışıklık bırakmadığını gösteriyor” dedi ve ekledi: “Artık iki doz yetmiyor. Hatırlatma dozu mutlaka olmalı”
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, Kovid-19'un Omicron varyantında çok sayıda kişinin hastalığı geçirmesiyle toplumsal bağışıklığın sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin soruları yanıtladı.
'VERİLER KISITLI AMA...'
Çok sayıda kişinin aşılanması veya hastalığı geçirmesiyle toplumsal bağışıklığın oluşabileceğini belirten Tülek, şu bilgileri paylaştı: "Örneğin, iki ay içinde Avrupa kıtasının en az yarısının Omicron enfeksiyonunu geçireceği öngörülüyor. Fakat buradaki sorun Omicron'un bağışıklık bırakıp bırakmadığı. Eldeki veriler kısıtlı ama biz biliyoruz ki Omicron'da tekrar enfeksiyon oranı yüksek. Bu da yeterli bağışıklık bırakmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Omicron'da hastalığı geçirme yoluyla toplumsal bağışıklığın oluşması mümkün değil."
'YÜZDE 90 AŞILAMA ŞART'
Prof. Dr. Tülek, "Kovid-19 açısından da toplumun en az yüzde 90'ının aşılanması gerekiyor. Fakat aşılanmada da farklılıklar var. Daha önceki aşıların koruyuculuk oranı yüksek ama birkaç ay sonra bağışıklamanın düştüğünü görüyoruz. Bu nedenle bizim toplumsal bağışıklığa ulaşabilmemiz için toplumun en az yüzde 90'ının çok hızlı bir şekilde aşılanması lazım. Bu nedenle toplumda çok yüksek düzeyde, hızlı aşılama gerekiyor. Aşılamada da sadece iki doz yetmiyor, artık hatırlatma dozunun da mutlaka olması lazım" dedi.
'İKİ DOZUN ETKİSİ YOK' Türkiye'de 18 yaş üstünde iki doz aşılanmış bireylerin oranının yüzde 84'ün üstünde olduğuna işaret eden Tülek, "Ülkemizdeki verilerde 18 yaş üstünde toplumun büyük bölümü iki doz aşılanmış olarak gözüküyor. Fakat burada kişilerin hangi aşıyla, ne zaman aşılandığı önemli. Çünkü mRNA aşısı da olsa birkaç ay sonra bağışıklık düşüyor, Omicron'a karşı koruyuculuk çok azalıyor. Yani geçmişte yapılan iki doz aşılamanın şu an etkisi yok" ifadesini kullandı.