Hizmet değil eziyet

Tekirdağ Belediye Başkanı seçildiği günden bugüne kadar sayısız insanın hayatını kaybettiği yolla ilgili herhangi bir planlamaya yapmayan Kadir Albayrak, yerel seçimlere az kala halkın gözünü boyamak için çalışmalara başladı. Başkan Albayrak, betonla ikiye böldüğü yola Muratlı Sanayi Sitesi, Fabrikalar mevkii, Mesleki Teknik Lise ve Çorlu istikametine yakın aralıklarla 3 adet kavşak yaptırdı. Albayrak, çözüm bulduğu zannederken yol, eski halinden de beter oldu. Kavşaklar hem yolu daralttı hem de toplu taşıma araçlarının seyir rotasını engelledi.Yolun girişini adeta uçuruma çeviren başkanın bu hareketi, halk tarafından da tepkiyle karşılandı. Yolu kullanan her vatandaş syan ederken öğrenci taşımacılığı yapan araçlar, fabrika araçları ve sürücü kursu araçları da yol güzergahını kullandıkları için hayli zorluk çekiyor. Muratlı Şehiriçi Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanı Nevzat Turan "Bu nasıl hizmet? Hizmet mi eziyet mi anlamadık. Ne zaman kaza yapacağız diye korkar olduk. Bir yandan kavşaktan dönmeye çalışan TIR'lar bir yandan yoğun trafik akışı yetmezmiş gibi öğrencileri aldıktan sonra ilçeye dönmek için bir kilometre yol gitmek gerekiyor. Mazotumuzu Kadir Başkan ödesin. Yıllarca bozuk yolda gidip geldik. Şimdi de tehlikeli kavşaklar yaptı" dedi.