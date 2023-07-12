HKÜ 15 yaşında! Kıraç araziden büyük üniversiteye

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversitenin kurucusu Hasan Kalyoncu'yu tanıdığını ve üniversite hayatında verdiği burslardan kendisinin de yararlandığını belirterek, "Burada bazı alanlarda çok güçlü bir üniversite var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev aldım. Bakanlığımız gençlerimizin bakanlığı. Bu dönem Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında 1 milyon öğrenciyi misafir etmeye hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıl 850 bin kardeşimizi misafir ettik. Türkiye büyük bir güce sahip, en büyük gücümüz gençlerimiz. Gençlere inanıyoruz. Ülkemizi, güçlü Türkiye'yi seviyoruz, sizleri seviyoruz" dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Kalyoncu ailesinin memleketin dört bir yanında hayır hizmetleriyle tanındığını belirterek, "Rize Valiliğinden geldim, afetlerde bizi yalnız bırakmadılar. Yardımlarından çok istifade ettik. Bu üniversite ile ilgili çok güzel şeyler duyduk, gönülden gelen Gaziantep modeliyle yapılan işler burada da kendisini gösteriyor" şeklinde konuştu.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da konuşmasında okulun 15 yılda geldiği süreci anlattı. Kalyoncu, "6 Şubat'ta ülkemizi derinden sarsan ve hepimizi büyük bir yasa boğan bir felaket yaşadık. Öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan 30 insanımızı da kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gençlerimizin başarıları ülkemizi daha iyi yerlere götürecek ve dünyaya örnek olacak. Bizim görevimiz sizlerin yarınlarına giden yolda size rehberlik etmektir. 15. Yaşımızı kutladığımız bu günlere kadar büyük başarılar elde ettik. Kıraç bir arazide başladığımız burada büyük bir üniversite kurduk. Bu yıl 9 fakülte ve 34 bölüme ulaştık. Tüm vakıf üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyetinde 9. sıraya yükseldik. Mezunlarını istihdama kazandıran 10. üniversite olduk. Bu vesileyle 15 yıldır ilim ve bilim yolunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar toplam mezun sayışımız 16 bin 872 oldu. Bu kısa sürede 12 bini aşkın öğrenciyi burslu okuttuk. Öğrencilerimizin değerli ailelerini de dikkate aldığımıza hayatlarına dokunduğumuz kişi sayısı 100 bini aşıyor. Bu yıl zor bir geçirdik. Öğrencilerimiz bu zorluğa rağmen gösterdikleri başarılarıyla yılı bitirdiler. Bundan sonra sizi zor bir dönem bekliyor. Değerlerinizden ve hayallerinizden vazgeçmeyin. Çok çalışın ve hedeflerinizden vazgeçmeyin. Yeni Türkiye Yüzyılı'na katacağınız değerlere inanıyor ve Kalyon ailesinin her zaman yanınızda olacağını belirtmek istiyorum" dedi.

HKÜ Rektörü Prof. Türkay Dereli de, öğrencilere hayatlarının yeni döneminde başarılar dileyerek, "Birinci olan öğrencimiz durumu iyi anlattı. Başarıyı ödüllendiren bir üniversiteyiz. Tüm öğrencilerimiz için imkan ve olanakları sonuna kadar açıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, üniversitemizin 15. Kuruluş yılında bin 578 öğrencimizi mezun ediyoruz. Kalyoncu ailesi şehrimize ve ülkemize çok modern bir üniversite kazandırdılar. Yeni dönemde sürdürülebilirliği ilke edinip, çevreye duyarlı olup, insana değer veren bireyler olarak yolunuzun açık olmasını diliyorum" diye konuştu.

Törende öğrenciler adına okulu birincilikle tamamlayan Psikoloji bölümü mezunu Selenay Yıldırım yaptığı konuşmada bu yıl zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden öğrenci arkadaşları ve tüm vatandaşlara rahmet diledi. Okula ücretli olarak kayıt olduğunu ancak tam burslu ve birinci olarak mezun olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Önünüze bir hedef koyup iyi çalıştığınızda başarılı olursunuz" dedi.





Yapılan konuşmaların ardından, okulu dereceyle bitiren öğrencilere Bakan Bak, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ve protokol mensupları tarafından diplomaları verildi. HKÜ Mütevelil Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, günün anısına HKÜ öğrencileri tarafından Kalyon Garaj'da yapılan el yapımı bir duvar saati hediye etti.