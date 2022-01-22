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Giriş Tarihi: 22.1.2022

‘Hocam bize yaşam verdi’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Hocam bize yaşam verdi’
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 21 Ocak 2012'de Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz naklinin üzerinden 10 yıl geçti. İlk yüz nakilli Uğur Acar ve Türkiye'nin dördüncü, Akdeniz Üniversitesi'nin ikinci yüz nakilli hastası olan Turan Çolak, Rektör Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile birlikte pasta kesti. Buluşmada Acar ve Çolak, "Ömer hocam bize bir yaşam verdi. Mutlu ve huzurlu yaşam sürüyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Özlenen Özkan, ilk olarak 12 yıl önce kol nakliyle başladıklarını belirterek "Rahim nakliyle devam etti. Sonra yüz nakilleri" diye konuştu. Prof. Dr. Ömer Özkan ilk yüz naklinin çok ilgi çektiğini belirterek, "Uğur bize ilk geldiğinde ona 'Hazır mısın' diye sorduk. O da bize 'Hocam asıl siz hazır mısınız' diye cevap verdi. Bu nakiller dünyada birkaç merkezde yapılıyor. Ülkenin imajı açısından önemli nakiller" dedi.

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‘Hocam bize yaşam verdi’
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