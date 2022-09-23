Hollandalı futbolcuyu dolandıran iki menajere 17 yıl hapis
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Fenerbahçe'ninHollandalı eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'i, toplamda 3 milyon 165 dolar ve 743 bin euro alarak dolandırdıkları iddia edilen menajer Ümit Akbulut ve ortağı Sinan Siner hakkındaki davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 2'şer aya kadar hapis cezası talep etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan katılan olmadı. Şikâyetçi Gregory Kurtley Van der Wiel'in avukatı, savcının görüşüne katıldıklarını belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanıkların savcının görüşüne karşı savunmalarını hazırlamaları için ertelendi. DHA