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Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:20 Son Güncelleme: 23.11.2021 15:31

Hoşçakal Ahmet abi! Gazeteciler Ahmet abisini kaybetti

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Hoşçakal Ahmet abi! Gazeteciler Ahmet abisini kaybetti

Sağlık camiası bir ağabeyini kaybetti. İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Basın Müdürlüğü ve İstanbul Bafraspor Kulübü Basın Sorumlusu olarak görev yapan Ahmet Mavi, uzun süredir tedavi gördüğü diyabet hastalığına 55 yaşında yenik düştü. Azmiyle, renkli kişiliği ile sağlık ve basın camiasının abisi olan Ahmet Mavi'nin ölümü, başta ailesi olmak üzere yakınlarını üzüntüye boğdu. Mavi'nin ölüm haberi memleketi Samsun Bafra'da da üzüntüyle karşılandı.

Uzun yıllardır çeşitli haber ajanslarında ve gazetelerde de çalışan Ahmet Mavi, diyabet hastalığı nedeniyle 6 aydır çalıştığı İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tadevi görüyordu.

Durumu ağırlaşınca Şişli Kolon Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak dün akşam kalbi durdu. Ahmet Mavi, 24 Kasım Çarşamba günü Gazipaşa Camiisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığa defnedilecek. Eşi Fatma Mavi "Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Kolum kanadım kırıldı. O kadar yardımsever bir insandı ki kimseyi geri çevirmez herkesin yardımına koşardı. Melek gibiydi. Çok büyük acı" dedi. 4 çocuk babasıydı.

HERKESİN YARDIMINA KOŞARDI

Bafra'da bir süre Anadolu Ajansı, TRT ve çeşitli gazetelerin temsilciliğini yapan, son olarak da İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi basın danışmanı görevini sürdürüyordu. İstanbul Bafraspor Kulübü Basın Sorumlusu da olan Mavi, Sabah Yazarı Hıncal Uluç, Bafra Spor'a övgü dolu sözler yazınca, sosyal medya hesabından mutluluğunu dile getirmişti. Eşi Fatma Mavi "Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Kolum kanadım kırıldı. O kadar yardımsever bir insandı ki kimseyi geri çevirmez herkesin yardımına koşardı. Melek gibiydi. Çok büyük acı" dedi.

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Hoşçakal Ahmet abi! Gazeteciler Ahmet abisini kaybetti
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