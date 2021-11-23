Hoşçakal Ahmet abi! Gazeteciler Ahmet abisini kaybetti

Uzun yıllardır çeşitli haber ajanslarında ve gazetelerde de çalışan Ahmet Mavi, diyabet hastalığı nedeniyle 6 aydır çalıştığı İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tadevi görüyordu.

Durumu ağırlaşınca Şişli Kolon Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak dün akşam kalbi durdu. Ahmet Mavi, 24 Kasım Çarşamba günü Gazipaşa Camiisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığa defnedilecek. Eşi Fatma Mavi "Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Kolum kanadım kırıldı. O kadar yardımsever bir insandı ki kimseyi geri çevirmez herkesin yardımına koşardı. Melek gibiydi. Çok büyük acı" dedi. 4 çocuk babasıydı.

HERKESİN YARDIMINA KOŞARDI

Bafra'da bir süre Anadolu Ajansı, TRT ve çeşitli gazetelerin temsilciliğini yapan, son olarak da İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi basın danışmanı görevini sürdürüyordu. İstanbul Bafraspor Kulübü Basın Sorumlusu da olan Mavi, Sabah Yazarı Hıncal Uluç, Bafra Spor'a övgü dolu sözler yazınca, sosyal medya hesabından mutluluğunu dile getirmişti. Eşi Fatma Mavi "Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Kolum kanadım kırıldı. O kadar yardımsever bir insandı ki kimseyi geri çevirmez herkesin yardımına koşardı. Melek gibiydi. Çok büyük acı" dedi.