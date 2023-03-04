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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Hoşgeldin Seher Asel

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Hoşgeldin Seher Asel
Diyarbakır Bağlar'da yaşayan Süleyman Yıldırım (28) ve Elif Yıldırım (25) çifti, evleri depremde ağır hasar görünce çocukları Muhammed Miraç (3) ve Miran Yiğit Yıldırım (4) ile yakınlarının yanına sığındı. 9 aylık hamile olan Elif Yıldırım kızını kucağına almak için gün sayarken 7 bin civarında depremzedenin barındığı çadır kente yerleştiler. Genç anne önceki gün hastanede doğum yaptı.



3.5 kilogram dünyaya gelen kız bebeğe Seher Asel ismi verildi. Seher Asel çadır kentin ilk bebeği oldu. Bir süredir işsiz olan baba Süleyman Yıldırım, kendisine Yenişehir Belediyesi'nde iş verildiğini belirterek, "Devlet de bana ve aileme sahip çıktı" dedi. Anne Yıldırım ise, "Yaşadığımız dehşeti unutamıyorum. Doğumum yaklaştığı için çok korktum. Devlet bize sahip çıktı, çadıra yerleştik. Kaybettiğimiz canlar nedeniyle buruk bir sevinç yaşadım" diye konuştu.

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Hoşgeldin Seher Asel
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