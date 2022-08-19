House of the Dragon ne zaman çıkacak? Game Of Thrones yan dizisi House of the Dragon oyuncuları kim, konusu ne?

House of the Dragon ne zaman çıkacak sorusu yabancı dizi seven insanlar tarafından sıklıkla soruluyor. Özellikle House of the Dragon oyuncuları, Game of Thrones ile çok karşılaştırılacağa benziyor. Game of Thrones ailelerin taht kavgalarını anlatırken, House of the Dragon konusu ise Targaryen ailesinin iç çekişmleri ile alakalı. Peki, House of the Dragon ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
HOUSE OF THE DRAGON KONUSU
Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.
HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI
Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Savannah Steyn, Emily Carey, Sonoya Mizuno
HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?
Game of Thrones'un yan dizisi olan House of the Dragon ilk bölümüyle bu hafta ekranlara geliyor. 21 Ağustos gecesi 22 Ağustos sabahı House of the Dragon ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.