House of the Dragon ne zaman çıkacak? Game Of Thrones yan dizisi House of the Dragon oyuncuları kim, konusu ne?

House of the Dragon ne zaman çıkacak sorusu yabancı dizi seven insanlar tarafından sıklıkla soruluyor. Özellikle House of the Dragon oyuncuları, Game of Thrones ile çok karşılaştırılacağa benziyor. Game of Thrones ailelerin taht kavgalarını anlatırken, House of the Dragon konusu ise Targaryen ailesinin iç çekişmleri ile alakalı. Peki, House of the Dragon ne zaman çıkacak? İşte detaylar!